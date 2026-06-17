Решетников: РФ нарастила поставки минерального сырья и нефти в страны АСЕАН на 40% «Наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН», - министр экономического развития

РФ в условиях кризиса в Ормузском проливе в первом квартале 2026 года увеличила объем поставок минерального сырья и нефти в страны АСЕАН на 40%.Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на деловом форуме «Россия-АСЕАН».

«Наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН. В условиях кризиса в Ормузском проливе в первом квартале этого года Россия нарастила объем поставок минерального сырья и нефти на 40%», - сказал Решетников, слова которого приводит ТАСС.

Министр отметил, что следующим шагом должны стать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей и совместное развитие инфраструктуры хранения и дистрибуции. «Это обеспечит энергетическую безопасность и конкурентные цены партнерам из АСЕАН на долгосрочной перспективе», - подчеркнул он.

По словам Решетникова, за 10 лет товарооборот России с АСЕАН вырос на 58% и достиг 21 млрд долларов, тогда как российский экспорт увеличился на 44%.

«За 10 лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%. Мы активно закупаем сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь», - добавил министр.

АСЕАН входит в число региональных объединений, созданных для развития экономического и политического сотрудничества в Юго-Восточной Азии.