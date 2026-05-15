Путин сообщил о росте ВВП России в марте на 1,8% Президент РФ провел совещание по экономическим вопросам

ВВП России в марте 2026 года прибавил 1,8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 15 мая.

«Меры, решения, реализованные за последнее время Правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года», - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что министр экономического развития РФ Максим Геннадьевич Решетников недавно доложил об ускорении потребительской активности.



«Рост оптовой торговли составил восемь процентов, розничная торговля прибавила 6,2 процента. При этом безработица остается на минимальном уровне – 2,2 процента. Прирост промышленного производства в марте – плюс 2,3 процента, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами – три процента. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8 процента»,- отметил президент.

Путин поручил правительству и далее уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. «Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, то есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым. Сегодня мы обсудим возможные дополнительные меры на этот счет», - отметил глава государства.

Также Владимир Путин напомнил, что в начале июня пройдет Петербургский экономический форум (ПМЭФ).

Деловая программа ПМЭФ будет весьма обширной, наполненной конкретными и важными для российского бизнеса и зарубежных партнеров вопросов, сказал Путин, предложив в ходе совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме.