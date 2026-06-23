В отношениях с ЕС было бы полезно ускорить выдачу виз водителям и морякам, а также упростить процедуры прохождения таможни - минтранс Турции

Процесс развития транспортного сообщения между Турцией и Арменией продвигается В отношениях с ЕС было бы полезно ускорить выдачу виз водителям и морякам, а также упростить процедуры прохождения таможни - минтранс Турции

Продолжается работа по возобновлению автомобильных и железнодорожных переходов между Турцией и Арменией, которые использовались в прошлом. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу. По его словам, на обеих сторонах продвигаются необходимые работы по обслуживанию, подготовке и проведению тендеров.

Уралоглу сделал заявления журналистам в Брюсселе в рамках высокоуровневого открытия Платформы повестки взаимосвязанности.

Говоря о Срединном коридоре, проходящем через Турцию и связывающем страны Европейского союза, Уралоглу отметил, что Анкара хочет развивать контакты и сотрудничество с ЕС в этом направлении. По его словам, Евросоюзу необходимо диверсифицировать транспортные коридоры и развивать альтернативные маршруты не только в периоды кризисов, но и в обычное время.

«В этом плане мы видим стремление и политическую волю к более тесному сотрудничеству с Турцией. Для нас это важно. Собственно, мы говорили об этом на протяжении многих лет», - сказал он.

Уралоглу напомнил, что проект Северного железнодорожного перехода через мост Явуза Султана Селима будет поддержан европейскими фондами под руководством Всемирного банка.

«В дальнейшем при реализации проектов, связанных с этим коридором и взаимосвязанностью, можно будет использовать кредиты ЕС. Для нас это действительно ценно», - отметил министр.

Он сообщил, что в рамках своих контактов встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и проведет с ней еще одну встречу в течение дня. По словам Уралоглу, на следующей неделе Кос также посетит Стамбул.

Министр также обратил внимание на встречу с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Давитом Худатяном. Он напомнил, что ранее они встречались в Турции, затем в Грузии, а теперь в Брюсселе.

«Прежде всего у нас есть железнодорожные и автомобильные переходы, которые в прошлом были активны. Мы с каждым днем расширяем сотрудничество для того, чтобы как можно скорее вновь ввести их в эксплуатацию. На автомобильных и железнодорожных направлениях необходимо было провести определенные работы по обслуживанию. Со своей стороны мы уже начали эти работы. Армянская сторона также особо отметила, что ведется подготовка, проведены тендеры и работы находятся на этапе начала», - сказал Уралоглу.

Он напомнил, что во время визита вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Ереван в прошлом месяце было подписано соглашение о реставрации исторического моста Ани, расположенного на Шелковом пути.

«По этому вопросу уже прошли первые переговоры. Мы хотим провести вторую встречу и сразу перейти к этапу тендера. Речь действительно идет о проекте, который в определенном смысле покажет историческую связь двух стран», - заявил министр.

Визовые проблемы

Уралоглу также затронул вопрос виз и таможенных процедур.

«Между Турцией и страной - членом ЕС или другими государствами ведется торговля, подписываются соглашения. Выставляются счета, осуществляются платежи. После этого необходимо перевезти товар. Если в сфере перевозок, особенно автомобильных и железнодорожных, визы не выдаются вовремя, таможенные переходы не упрощены и не создана цифровая инфраструктура, то фактически уже завершенная сделка теряется на таможенных пунктах или из-за визовых процедур», - сказал он.

Министр отметил, что грузы из Китая в Европу, в зависимости от маршрута, могут идти как 14 дней, так и 45 дней.

«Нам действительно необходимо это упростить. Если мы не будем упрощать процесс, тогда зачем вообще заниматься торговлей? Сегодня ни одна страна, включая самые развитые, уже не способна полностью обеспечивать себя самостоятельно. Поэтому в отношениях с ЕС было бы полезно ускорить выдачу виз водителям и морякам, а также упростить процедуры прохождения таможни», - подчеркнул Уралоглу.