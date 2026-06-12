Протест против Маска и выхода SpaceX на биржу прошел на Таймс-сквер в США

Nuri Aydın, Elmira Ekberova
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
В Таймс-сквер активисты провели акцию протеста против выхода на биржу компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску.
По данным издания Business Insider, базирующегося в США, участники акции, организованной группой SAIN, развернули протест с использованием надувной фигуры Маска и плаката, в котором утверждалось, что приложение искусственного интеллекта Grok якобы «генерирует сексуализированный контент для детей».
Демонстранты заявили, что целью акции является предупреждение инвесторов о рисках, связанных с Grok. Они также утверждали, что Маск создает «опасный и эксплуататорский искусственный интеллект», а выход SpaceX на биржу якобы перекладывает ответственность за возможные последствия на публичных инвесторов.
Кроме того, участники протеста предупредили, что акционеры могут столкнуться с исками, расследованиями и штрафами, связанными с Grok.
Ранее сам Маск заявлял, что не может нести ответственность за незаконное использование приложения.
— С выходом SpaceX на биржу Маск стал первым человеком с «триллионным состоянием»
SpaceX разместила 555,6 млн акций класса A по цене 135 долларов за акцию и привлекла на бирже около 75 млрд долларов. Таким образом, компания провела крупнейшее первичное размещение в истории.
Благодаря этому Маск, учитывая совокупную рыночную стоимость его компаний SpaceX и Tesla, на бумаге стал первым человеком в мире с состоянием, превышающим 1 триллион долларов.
Однако эта сумма носит в значительной степени теоретический характер и может существенно измениться после начала торгов акциями SpaceX, а также в зависимости от колебаний стоимости Tesla.