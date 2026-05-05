Производство сырого молока в Турции в 2025 году составило 21,38 млн тонн

Объем производства сырого молока в Турции в 2025 году сократился на 4,9% по сравнению с 2024 годом – до 21 млн 379 тыс. 88 тонн. Такие данные приводит Институт статистики Турции (TÜİK).

Согласно данным TÜİK, объем производства сырого молока в 2024 году составлял 22 млн 487 тыс. 757 тонн. Так, объем производства коровьего молока в текущем году сократился на 4%, буйволиного — на 33%, овечьего — на 11,9% и козьего — на 29,8%.

В прошлом году 94,5% всего объема сырого молока пришлось на коровье молоко, 3,7% — на овечье, 1,6% — на козье и 0,2% — на буйволиное.



При этом 60,9% сырого молока, произведенного сельскохозяйственными предприятиями в 2025 году, поставили в пункты сбора и перерабатывающие заводы, 17,1% было реализовано напрямую потребителям или через уличных продавцов, торговцев, кондитерские, производителей мороженого и другие каналы.

Еще 14,1% сырого молока было использовано сельскохозяйственными домохозяйствами для производства молочной продукции.

Доля молока, использованного после доения на корм животным, составила 4,8%, а потребленного в домохозяйствах или бесплатно переданного — 1%.