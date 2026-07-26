После остановки поставок российского газа через Украину в Европе усилились различия между ценами на газ в Северо-Западной и Центральной Европе

Прекращение поставок российского газа через Украину изменило карту дешевого и дорогого газа в Европе После остановки поставок российского газа через Украину в Европе усилились различия между ценами на газ в Северо-Западной и Центральной Европе

После завершения в начале 2025 года соглашения о транзите российского газа через Украину в Европу структура газовой торговли на континенте изменилась. В этот период между Северо-Западной Европой, где активно растет импорт сжиженного природного газа (СПГ), и странами Центральной и Восточной Европы сформировалась заметная разница в ценах.

Согласно отчету Оксфордского института энергетических исследований (OIES), цены на природный газ в Европе, которые на протяжении многих лет находились примерно на одном уровне, вновь начали расходиться после прекращения Россией поставок газа через Украину.

Страны, расположенные ближе к точкам приема СПГ, начали получать газ по более низким ценам, тогда как в Центральной и Восточной Европе стоимость газа стала устойчиво выше.

Более низкие цены сформировались на торговых площадках Франции, Бельгии, Нидерландов и Великобритании, где сосредоточен импорт СПГ. Начиная с востока Германии, цены на газовых хабах Центральной и Восточной Европы начали постепенно расти.

Самые низкие цены были зафиксированы на торговых площадках TRF во Франции, ZTP в Бельгии, TTF в Нидерландах и NBP в Великобритании. Немецкий хаб THE находился выше этих уровней, а в Чехии, Австрии и Словакии цены были еще выше.

В исследовании отмечается, что такая ситуация связана с тем, что СПГ в основном поступает в европейскую газовую систему через порты Северо-Западной Европы, после чего газ транспортируется в восточном направлении. Эта тенденция сохранялась и в первой половине 2026 года.

Несмотря на сокращение поставок российского газа, европейский газовый рынок продолжил расти по объемам торгов. Объем торгов природным газом в Европе в 2025 году увеличился на 16% по сравнению с предыдущим годом, а физический спрос на газ вырос на 8%.

В результате общий объем торгов впервые превысил отметку в 100 тыс. тераватт-часов.

В отчете отмечается, что это свидетельствует о быстрой адаптации европейского газового рынка к новой структуре поставок. «Торговые рынки природного газа в Европе доказали свою устойчивость в условиях сложной ситуации», — говорится в документе.

TTF укрепил статус глобального ориентира

Согласно отчету, нидерландский газовый хаб TTF продолжил оставаться крупнейшей торговой площадкой природного газа в Европе.

В 2025 году объем торгов на TTF вырос на 14%, а общий объем операций на этом хабе оказался в 4,5 раза выше, чем совокупный объем восьми других крупных европейских газовых центров.

Объем торгов на TTF также примерно в 9 раз превысил показатели британского хаба NBP, почти в 20 раз — немецкого THE и более чем в 52 раза — итальянского PSV.

Через TTF проходило 81% всех операций с природным газом в Европе. С ростом торговли СПГ на этой площадке начали активнее работать участники рынка из Северной Америки и Азии, а сделки, основанные на разнице цен между TTF и американским Henry Hub, стали более распространенными.

Бельгийский хаб ZTP резко увеличил объемы торгов

Еще одним заметным изменением стало укрепление позиций бельгийского газового хаба ZTP. В 2025 году объем торгов на нем вырос более чем на 165%.

Авторы отчета связывают этот рост с увеличением импорта СПГ в Бельгию, перенаправлением потоков газа из Великобритании и Франции на восток, а также превращением страны в один из ключевых пунктов входа газа в европейскую систему.

В то же время на некоторых торговых площадках Центральной Европы, которые ранее сильнее зависели от российского газа, объемы операций сократились.

В частности, на словацком хабе SVOB объем торгов снизился на 77%, а на чешском VOB — примерно на 18%.

По данным отчета, основной причиной падения стало изменение маршрутов поставок после прекращения потоков российского газа.