Во время визита президента сопровождали председатель управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол

Президент Польши посетил технологический центр ASELSAN Во время визита президента сопровождали председатель управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол

Президент Польши Кароль Навроцкий, комментируя визит на технологический центр ASELSAN в Гёльбашы, заявил: «На протяжении десятилетий мы связаны друг с другом как стратегические партнеры. После подписания в 2025 году договора с Турцией мы готовы создать еще более прочный союз. ASELSAN — компания с богатой историей, созданная при поддержке Вооруженных сил Турции. Мы всегда готовы к переговорам с вами».



Согласно заявлению компании ASELSAN, президент Польши Навроцкий в рамках визита в Анкару посетил технологический центр ASELSAN в Гёльбашы.



Во время визита президента сопровождали председатель управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол.



Делегация получила исчерпывающую информацию о национальных технологиях, разработанных ASELSAN, прежде всего в области радиоэлектронной борьбы, а также в сферах радиолокации, противовоздушной обороны, связи и электрооптики.



Навроцкий, чьи комментарии приводятся в заявлении, отметил: «Сотрудничество между оборонными отраслями Турции и Польши является незаменимым. Это сотрудничество имеет огромное значение для обеих стран. На протяжении десятилетий мы связаны друг с другом как стратегические партнеры. После подписания в 2025 году договора с Турцией мы готовы создать еще более прочный альянс. ASELSAN — компания с богатой историей, созданная при поддержке Вооруженных сил Турции. Мы всегда готовы к переговорам с вами. Мы должны делиться своим опытом», — заявил он.

Президент Навроцкий отметил, что высоко ценит работу компании ASELSAN в Польше и её местные партнерские отношения.



•⁠ ⁠Особое внимание привлекают решения ASELSAN в области радиоэлектронной борьбы и передовых систем обороны



Согласно информации, приведенной в заявлении, в рамках сотрудничества в оборонной промышленности между Турцией и Польшей, которое в последнее время набирает обороты, особое внимание привлекают решения ASELSAN, в частности в области радиоэлектронной борьбы и передовых систем обороны.



Отмечается углубление стратегического сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами-членами НАТО; также ведутся переговоры по новым проектам, направленным на совместное производство, обмен технологиями и повышение оперативных возможностей.

Одним из последних этапов сотрудничества компании ASELSAN с Польшей является подписанный в декабре 2025 года экспортный контракт на сумму около 410 миллионов долларов, касающийся систем радиоэлектронной борьбы.



Данное соглашение не только повышает эффективность турецкой оборонной промышленности в обеспечении безопасности Европы и стран НАТО, но и демонстрирует доверие к высокотехнологичным решениям ASELSAN, соответствующим стандартам НАТО.