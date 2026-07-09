Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил о введении запрета на экспорт дизельного топлива

Правительство РФ распространило запрет на экспорт дизтоплива на его производителей Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил о введении запрета на экспорт дизельного топлива

Правительство России распространило действие временного запрета на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей на производителей нефтепродуктов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского Кабмина.

Как сообщили в правительстве, решение принято «в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».

«При этом введённые ограничения не будут распространяться в том числе на дизельное топливо, вывозимое с территории России в рамках международных межправительственных соглашений», - отмечается в сообщении.

Временный запрет на экспорт дизельного топлива был введен в конце января 2026 года. До сих пор он касался только тех, кто не производит дизельное топливо.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил о введении запрета на экспорт дизельного топлива. «Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», - сказал он.

Новак отметил, что ситуацию на топливом рынке частично стабилизировали, однако целом она пока «остается непростой».

«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса» - сказал вице- премьер.