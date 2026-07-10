Африканские страны заняли все первые десять мест среди 194 государств по доле детей в общей численности населения

Почти половину населения Африки составляют дети Африканские страны заняли все первые десять мест среди 194 государств по доле детей в общей численности населения

По состоянию на 2025 год численность детского населения в мире достигла 2,4 млрд человек, при этом дети составляют почти половину населения Африки.

Согласно данным, собранным «Анадолу» на основе статистики Турецкого института статистики, численность детей в возрасте от 0 до 17 лет в мире увеличивалась в период с 2021 по 2024 год, однако в 2025 году продемонстрировала снижение. В указанный период Африка заметно выделялась среди других регионов высокой долей детского населения.

В 2021 году численность детей в мире составляла 2 млрд 365 млн человек, в 2022 году она выросла до 2 млрд 395 млн, а в 2023 году - до 2 миллиардов 397 млн.

В 2024 году показатель достиг максимума - 2 млрд 413 млн человек, а в 2025 году составил 2 млрд 409 млн.

Анализ данных по 194 странам показал, что в период с 2021 по 2025 год численность детского населения увеличилась в 110 странах, а в 84 государствах сократилась.

Наибольший рост числа детей за этот период был зафиксирован в Пакистане. Следом расположились Демократическая Республика Конго и Нигерия.

Наиболее значительное сокращение детского населения отмечено в Китае, Индии и Бразилии.

Азия лидирует по общей численности детей

Среди стран с наибольшей численностью детского населения лидируют азиатские государства.

Индия, являющаяся самой населенной страной мира, заняла первое место с 430 миллионами 108 тысячами детей.

На втором месте оказался Китай, где проживают 270 миллионов 206 тысяч детей.

Нигерия заняла третье место со 112 миллионами 821 тысячей детей, Пакистан - четвертое со 109 миллионами 511 тысячами, а Индонезия - пятое с 83 миллионами 523 тысячами детей.

Далее следуют США, где насчитывается 72 миллиона 892 тысячи детей, Эфиопия - 61 миллион 480 тысяч, Демократическая Республика Конго - 59 миллионов 229 тысяч, Бангладеш - 58 миллионов 679 тысяч и Бразилия - 49 миллионов 975 тысяч.

Таким образом, общая численность детского населения этих десяти стран превысила 1 миллиард 308 миллионов человек и составила более половины всех детей в мире.

В десятку стран с наименьшей численностью детского населения вошли Тувалу, Палау, Сан-Марино, Науру, Монако, Лихтенштейн, Сент-Китс и Невис, Андорра, Доминика и Маршалловы Острова.

Доля детей в населении Африки приблизилась к 50 %.

Среди 194 государств особое внимание привлекли 54 африканские страны по доле детей в общей численности населения.

Совокупное население этих стран оценивается в 1,5 миллиарда человек, из которых 701 миллион 639 тысяч составляют дети.

Таким образом, было установлено, что дети составляют почти половину населения Африканского континента.

Все первые десять мест в мировом рейтинге стран с самой высокой долей детей в населении также заняли африканские государства.

На первом месте оказалась Центральноафриканская Республика, где дети составляют 56,2 % населения, то есть более половины жителей страны.

Далее следуют Нигер с показателем 53,3 процента, Сомали — 53 %, Мали — 52,9 %, Чад — 52,7 %, Демократическая Республика Конго — 52,5 %, Бурунди — 51,4 %, Мозамбик — 51,1 %, Ангола — 50,8 % и Уганда — 50,2 %.

В остальных 44 африканских странах доля детей в общей численности населения варьируется от 18 до 49 %.

В Турции проживают около 21,4 миллиона детей

За последние пять лет численность детского населения Турции сократилась.

В 2025 году Турция с 21 млн 376 тысячами детей заняла 22-е место в мировом рейтинге. В 2021 году страна находилась на 20-й позиции.

В 2021 году численность детского населения Турции составляла 22 млн 738 тысяч человек. В 2022 году этот показатель снизился до 22 млн 578 тысяч, в 2023 году — до 22 млн 206 тысяч, а в 2024 году — до 21 млн 817 тысяч.