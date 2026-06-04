Турция совершила значительный рывок в рейтинге Global Islamic Economy Indicator (GIEI), поднявшись с 9 на 6 место

Потребительские расходы в мировой исламской экономике достигли $2,6 трлн Турция совершила значительный рывок в рейтинге Global Islamic Economy Indicator (GIEI), поднявшись с 9 на 6 место

Расходы мусульман в секторах халяльного образа жизни достигли $2,6 трлн трлн в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные отчета, подготовленного стратегической исследовательской компание DinarStandard за 2025/2026 годы.

Согласно докладу, потребительские расходы включают халяльную пищу, фармацевтику, косметику, консервативную моду, туризм, а также СМИ и развлечения.

Отчет DinarStandard был представлен на мероприятии в Стамбуле. Оно было организовано при поддержке Управления по инвестициям и финансам при администрации президента Турции и Университетом Ибн Халдуна.

Согласно озвученным данным, халяльная еда и напитки продолжают оставаться крупнейшим сектором. Отмечается, что мировые потребительские расходы на халяльные продукты питания и напитки, составлявшие 1,53 триллиона долларов США, уверенно растут. Аналитики прогнозируют, что к 2029 году этот показатель достигнет 2,06 триллиона долларов США.

Турция совершила значительный рывок в представленном в отчете рейтинге Global Islamic Economy Indicator (GIEI), поднявшись с 9 на 6 место в числе ведущих мировых исламских экономик.

Турция является одним из мировых лидеров халяльной экономики благодаря своему огромному внутреннему рынку и развитой производственной базе. Масштаб расходов в $235 млрд в 2024 году отражает глубокую интеграцию исламских этических стандартов во внутренний ритейл, туризм и пищевую промышленность. Турция также подтверждает статус одного из ключевых мировых центров скромной (консервативной) моды.

Ожидается, что к 2029 году расходы потребителей-мусульман по ключевым секторам (халяль-еда, фармацевтика, косметика, скромная мода, туризм и медиа) достигнут $3,56 трлн, а сектор исламских финансов вырастет до $9,72 трлн. Согласно прогнозам, совокупный среднегодовой темп роста составит 6,5%.

Малайзия занимает первое место в индексе Global Islamic Economy Indicator (GIEI), который оценивает развитие экосистемы исламской экономики. Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты , Саудовская Аравия, Индонезия, Бахрейн и Турция.