Польша призвала союзников по НАТО увеличить оборонные расходы Цели необходимо достичь уже к 2030 году, поскольку позже может быть слишком поздно - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Странам НАТО не следует ждать до 2035 года, чтобы увеличить оборонные расходы до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, этой цели необходимо достичь уже к 2030 году, поскольку позже может быть слишком поздно.

Как сообщает польское агентство PAP, Косиняк-Камыш выступил на открытии конференции оборонной промышленности «Defence24», прошедшей в столице Польши Варшаве.

Он подчеркнул, что безопасность Европы во многом зависит от присутствия американских войск, добавив, что увеличение их численности является стратегической целью Польши.

«Мы готовы принять новых американских военнослужащих», - отметил он.

Также Косиняк-Камыш указал на отсутствие альтернативы Европейский союз и НАТО, подчеркнув, что ЕС должен обеспечивать финансирование, развивать потенциал и усиливать производственные возможности стран-членов.

Он вновь подчеркнул, что не следует откладывать достижение цели по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП до 2035 года, добавив, что к 2030 году этот показатель должен быть достигнут.

В завершение министр отметил, что в ближайшие годы Польша намерена стать еще более сильным лидером в европейском крыле НАТО.