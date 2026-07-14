Одобрение 14 июля парламентом Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией является важной вехой в двусторонних отношениях, - отметил глава МИД Украины

Парламент Украины одобрил соглашение о свободной торговле с Турцией Одобрение 14 июля парламентом Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией является важной вехой в двусторонних отношениях, - отметил глава МИД Украины

Парламент Украины одобрил Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своей публикации в социальной сети сообщил, что в парламенте Украины состоялось голосование по Соглашению о свободной торговле между Турцией и Украиной.

«Одобрение 14 июля парламентом Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией является важной вехой в наших двусторонних отношениях», - отметил министр.

По его словам, это соглашение открывает новую страницу в развитии торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между двумя странами, создавая новые возможности для деловых кругов и граждан обеих сторон.

«Украина и Турция, будучи стратегическими партнерами, укрепляют не только экономическую устойчивость, но и закладывают фундамент для долгосрочного процветания и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами», - подчеркнул глава МИД Украины.