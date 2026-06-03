Омер Болат: Турция намерена довести товарооборот с Францией до $30 млрд к 2030 году Глава Минторга Турции рассказал об итогах переговоров во французской столице

Турция нацелена на то, чтобы достичь с Францией товарооборота в 30 млрд долларов к 2030 году.

Об этом министр торговли Омер Болат заявил «Анадолу» по итогам встречи с делегатом-министром Франции по внешней торговле и экономической привлекательности Николя Фориссье, а также членами Французской ассоциации предпринимателей и промышленников (MEDEF) и Всемирного турецкого бизнес-совета (DTİK) в Париже, куда накануне прибыл с двухдневным визитом.

Ожидается, что сегодня Болат примет участие в заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое пройдет в штаб-квартире организации.

Болат отметил, что состоявшиеся вчера в Париже встречи прошли продуктивно. «Турецкие предприниматели здесь, надо отдать им должное, добились огромных успехов», - заявил глава ведомства.

Министр сообщил, что турецкие бизнесмены во Франции рассказали о ряде проблем, с которыми столкнулись. «Мы, в свою очередь, говорили о том, что турецко-французские отношения стремительно развиваются — в сфере торговли, инвестиций, услуг, финансов, — а также о том, что наши предприниматели за рубежом выступают в роли послов доброй воли и торговых мостов между Турцией и Францией», — добавил он.

Болат обратил внимание на то, что во Франции проживает около 800 тысяч турецких граждан. «Франция — вторая страна в мире по численности турецкой диаспоры. Таким образом, успехи турок во Франции в области образования, искусства, трудовой и деловой сферы, услуг, промышленности и транспорта вызывают у нас гордость», - отметил он.

По словам министра, правительство Турции оказывает бизнес-кругам всю необходимую поддержку для того, чтобы добиться лучших результатов.

Рассказали в Париже о потенциале развития турецко-французских отношений и экономики

Болат сообщил, что во встрече с MEDEF также приняли участие топ-менеджеры около 24 французских компаний, которые уже инвестируют в турецкую экономику.

«Мы рассказали о турецко-французских отношениях и потенциале экономического развития. Также затронули отношения Турции с Европейским союзом, дискуссии вокруг концепции «Made in EU» (Сделано в ЕС) и то, как экономическая интеграция между Турцией и ЕС может быть гораздо более прочной. Наши собеседники придерживаются того же мнения», - отметил министр.

Болат отметил, что французские компании вносят вклад в занятость 140 тыс. турецких граждан напрямую и 400 тыс. — косвенно, а также приносят Турции валютную выручку.

Министр также сообщил, что MEDEF и делегат-министр Фориссье заявили о наличии у французских компаний инвестиционных проектов в Турции на сумму 5 млрд долларов в ближайшие три года. Встреча Болата с Фориссье продлилась около часа.

Министр торговли Болат отметил, что на двусторонней встрече выражено удовлетворение развитием отношений между Турцией и Францией. «За последние 5 лет взаимный объем товарооборота между Турцией и Францией вырос на 71% — с 14 до 24,2 млрд долларов. Если так пойдет и дальше, в этом году мы сможем превысить 25 млрд долларов. Наша цель — достичь общего объема товарооборота в 30 млрд долларов к 2030 году»,- сказал глава ведомства.

Болат отметил, что Таможенный союз между Турцией и Европейским союзом создал очень прочные и тесные связи между экономиками и промышленностью двух стран, и взаимная интеграция в этом смысле вносит значительный вклад.

Министр обратил внимание на то, что решение Европейской комиссии от 4 марта включить Таможенный союз с Турцией в сферу действия «Made in EU» является очень важной новостью.

«Мы провели очень интенсивную работу в области торговой дипломатии. Прежде всего наш уважаемый президент, МИД, Минторг, организации частного сектора и компании, инвестирующие в Турцию из Европы, — все мы боролись, действуя как единая команда», — сказал он.

Болат подчеркнул, что эта тема остается актуальной и обсуждения продолжатся в Совете ЕС и Европейском парламенте.

Он также сообщил, что в рамках заседания в ОЭСР проведет двусторонние встречи с членом Еврокомиссии по торговле Марошем Шефчовичем, генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, а также с коллегами из Канады и Украины.

Министр Болат добавил, что в рамках визита в Париж запланированы его выступления на панельных дискуссиях в рамках заседания Совета министров ОЭСР.

