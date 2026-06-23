Омер Болат обсудил с вице-премьером Монголии развитие торгово-экономического сотрудничества

Министр торговли Турции Омер Болат провел встречу с заместителем премьер-министра Монголии Нямтайширом Номтойбаяром, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в различных сферах экономики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсети на турецкой платформе NSosyal.

Болат отметил, что встреча в Анкаре прошла в конструктивной атмосфере.

«В ходе нашей встречи мы обсудили области сотрудничества, и в первую очередь торговлю, инвестиции, подрядные работы, свободные экономические зоны, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и животноводство, гражданскую авиацию, здравоохранение, туризм и логистику. Мы рады, что отношения между Турцией и Монголией, получившие новый импульс благодаря взаимным визитам на высоком уровне, продолжают укрепляться во всех областях в соответствии с видением стратегического партнерства», – сказал министр.

По словам Болата, стороны подтвердили общую заинтересованность в дальнейшем развитии экономического и торгового сотрудничества посредством реализации конкретных проектов.



«Мы вновь подчеркнули нашу цель увеличить объем двусторонней торговли с Монголией, с которой нас связывают глубокие исторические и культурные отношения, с 104,7 млн долларов, достигнутых в 2025 году, до 500 млн долларов в ближайшей перспективе. Мы хотим увеличить инвестиции и объемы подрядных проектов турецких фирм в Монголии, а также развивать более тесное сотрудничество, в частности, в стратегических инфраструктурных проектах, и прежде всего в проекте “Новый город Каракорум”», – отметил он.

Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство между двумя странами создаст новые возможности в широком спектре сфер – от торговли и инвестиций до транспорта и промышленности, а также будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между народами.

«Мы, как Турция, полны решимости вывести стратегическое партнерство с Монголией на новый уровень на основе принципов взаимной выгоды и братских отношений. Благодарю господина заместителя премьер-министра за визит и конструктивный вклад. Надеюсь, что его контакты принесут положительные результаты для дальнейшего развития дружественных отношений между нашими странами», – добавил Болат.