Оман и Ливия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере нефти и природного газа В рамках меморандума стороны будут рассматривать совместные инвестиционные возможности в области разведки и добычи углеводородов как в двух странах, так и на международном уровне

Как сообщает государственное агентство Омана ONA, в столице Ливии Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании между энергетической компанией Омана OQ Exploration & Production (OQEP) и Ливийской инвестиционной корпорацией.

Подписи под документом поставили председатель совета директоров OQEP Ашраф Хамед аль-Мамари и председатель совета директоров и исполнительного комитета Ливийской инвестиционной корпорации Али Махмуд Хасан. На церемонии также присутствовал премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дбейба.

Согласно соглашению, стороны намерены укрепить существующие отношения сотрудничества, а также открыть путь для новых инвестиционных партнерств в сфере разведки и добычи нефти и газа.

В рамках меморандума стороны будут рассматривать совместные инвестиционные возможности в области разведки и добычи углеводородов как в двух странах, так и на международном уровне.

Целью является поддержка экономического роста и развитие долгосрочных партнерств, создающих устойчивую экономическую ценность.

В заявлении подчеркивается, что соглашение является частью стратегии международного расширения OQEP, направленной на развитие портфеля активов, увеличение добычи и запасов, а также освоение инвестиционных возможностей на перспективных рынках.

Отмечается, что глобальные изменения в энергетическом секторе и рост интереса к основным регионам добычи повышают значимость соглашения.

Также подчеркивается стратегическая роль Ливии с ее богатыми запасами нефти и газа и положением на региональных и международных энергетических рынках.

Ожидается, что сотрудничество позволит расширить возможности в разведке и добыче, диверсифицировать источники роста и повысить конкурентоспособность сторон.

Партнерство также должно способствовать увеличению резервов и добычи OQEP, расширению инвестиций за пределами Омана и созданию устойчивой экономической ценности.