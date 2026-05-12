Объем электронной коммерции в Турции в 2025 году достиг 4,6 триллиона лир 75% участников электронной коммерции в стране— индивидуальные предприниматели - сообщил Омер Болат

Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что объем электронной торговли в Турции к 2025 году увеличится на 52,2% в годовом исчислении и достигнет 4 триллионов 567 миллиардов лир.

Министр Болат принял участие в «Презентации отчета о перспективах электронной торговли в Турции до 2025 года», которая прошла в конференц-зале Министерства торговли.

В своем выступлении Болат сказал, что с делегацией бельгийской экономической миссии, посетившей Турцию под руководством королевы Матильды, было подписано 27 соглашений, а также что будут подписаны соглашения с более чем 30 турецкими компаниями в сфере оборонной промышленности и технологий.

Коснувшись событий в секторе электронной торговли, Болат отметил, что они продолжают работу по поддержке как электронной торговли, так и электронного экспорта, и привел данные о том, что в прошлом году 11 500 человек осуществили электронный экспорт на сумму свыше 10 000 долларов.

Болат, указав на программы по электронной торговле и электронному экспорту, организованные министерством, добавил, что в этих программах принимают участие международные гости. В этом году 3-5 сентября в Стамбуле состоится Глобальный саммит по электронной торговле.

По его словам, в прошлом году экспорт электронных товаров принес 5,1 млрд долларов валютной выручки.

«Объем электронной торговли в нашей стране в прошлом году вырос на 52,2 % и достиг 4 трлн 567 млрд лир. Это очень значительная цифра. Это составляет примерно 115,5 млрд долларов и представляет собой рост на 29% в долларовом выражении. Доля электронной торговли в общем объеме торговли составляет около 19,5%. Это означает, что общий объем торговли составил 23 трлн лир. Розничная электронная торговля в 2025 году выросла на 51,8% по сравнению с предыдущим годом и достигла 2 триллионов 457 миллиардов лир. В 2019–2025 годах совокупный годовой темп роста в турецких лирах составил 83,7%. В долларах рост составил 382%. Сектор электронной коммерции вырос с 24 млрд долларов в 2019 году до 115,5 млрд долларов за 6 лет», - сказал министр.

75% участников электронной коммерции — индивидуальные предприниматели

В 2025 году в сфере общей электронной коммерции было совершено около 6 млрд транзакций, а в сфере розничной электронной коммерции — около 2 млрд.

Обратив внимание на то, что теперь и мелкие предприниматели используют цифровые возможности в своих продажах, Болат добавил: «75% участников электронной торговли — это индивидуальные предприниматели, 21% — общества с ограниченной ответственностью, 4% — акционерные общества. Это означает, что в электронной торговле участвуют как частные лица, так и юридические лица разного масштаба».

Доля электронной торговли в валовом внутреннем продукте составляет 6,9%.

В прошлом году электронной торговлей занимались 634 тысячи предприятий, подчеркнув, что в 2023 году это число составит 559 тысяч, а в 2024 году — 600 тысяч.

Болат также привёл данные о распределении предприятий, занимающихся электронной коммерцией, по отраслям.

«В 2025 году 20,3 % объёма электронной коммерции пришлось на сектор общественного питания. В секторе общественного питания электронной торговлей занимаются ровно 128 тысяч предприятий. Примерно 14 процентов, то есть 87 тысяч 500 предприятий, работают в секторе одежды, обуви и аксессуаров. На арене электронной торговли представлен широкий спектр компаний, занимающихся одеждой, обувью и аксессуарами — от небольших бутиков до крупных розничных сетей. На третьем месте находится сектор электроники. На его долю приходится 12%, 75 500 предприятий занимаются электронной коммерцией в сфере электроники», - привел он конкретные цифры.

56% расходов на электронную коммерцию приходится на женщин

Сектор одежды, обуви и аксессуаров имеет самый высокий объем электронной коммерции. Этот сектор занимает первое место с объемом 428 млрд лир.

За сектором одежды, обуви и аксессуаров следуют сектор электроники с объемом 304 млрд лир и сектор авиаперевозок с объемом 285 млрд лир.

64 % платежей по картам в сфере электронной коммерции осуществляются с использованием системы аутентификации «3D Secure», а в сегменте быстрой доставки, ориентированном преимущественно на крупные города и предполагающем доставку в течение нескольких часов или минут, объем продаж в прошлом году достиг 388 млрд лир, продемонстрировав рост на 55,6 %.

По мнению министра, эта сфера важна и с точки зрения занятости: «Доля быстрой торговли в электронной коммерции выросла с 1,6% в 2019 году до 8,5% в 2025 году. Наиболее значимой сферой в сфере быстрой торговли являются расходы на питание, на которые приходится 70%. За ними следуют продукты питания и супермаркеты с долей 30%».

Среднее время доставки грузов за последние 2 года сократилось на 4 часа

Подчеркнув быстрый рост электронной коммерции в сфере продажи подержанных автомобилей, Болат также отметил следующее в отношении доставки товаров, приобретенных через интернет:

«Среднее время доставки грузов в сфере электронной коммерции за последние 2 года сократилось на 4 часа. Если 2 года назад посылки доставлялись за 46 часов, то теперь — за 42,2 часа. 53% заказов доставляются в течение 24–48 часов. Только 17% посылок в сфере электронной коммерции доставляются в пределах города».

В прошлом году объем сделок по продаже подержанных товаров от частных лиц составил около 22 миллиардов лир при 23,6 миллионах транзакций.

Эпоха электронной коммерции с искусственным интеллектом

75% предприятий электронной коммерции используют искусственный интеллект, министерство будет продолжать поддерживать электронную коммерцию и электронный экспорт, а также работать над созданием торговых механизмов, соответствующих рыночным условиям.

Представители отрасли отмечают рост электронной торговли

Генеральный директор Департамента внутренней торговли министерства Адем Башар отметил, что электронная торговля стала одной из основных составляющих жизни и открывает новые возможности как для предпринимателей, так и для потребителей, но в то же время сопряжена с рисками.

Генеральный председатель Конфедерации ремесленников и торговцев Турции (TESK) Бендеви Паландокен также выразил мнение о быстром развитии электронной торговли и отметил ее вклад в поступление иностранной валюты.

Обратив внимание на то, что такие достижения, как искусственный интеллект и электронная торговля, быстро преобразуют отрасли, Паландокен призвал потребителей в преддверии праздника Курбан-байрам делать покупки также у местных торговцев.

Член правления Союза палат и бирж Турции (TOBB) Фаик Явуз, обратив внимание на то, что электронная торговля приобретает все большее значение как в мире, так и в Турции, сообщил, что они считают электронную торговлю важным инструментом для выхода на мировой рынок большего числа предприятий из Анатолии.

Явуз пояснил, что в быстро растущей сфере электронной торговли также существуют проблемы, требующие решения, и что государственный и частный сектор могут совместно решить эти проблемы.

Председатель Совета по электронной коммерции TOBB Озан Акар в своем выступлении сказал, что электронная коммерция способствует доступу предприятий из Анатолии к рынкам, а также выходу женщин-предпринимателей и новых компаний на мировой рынок. Подчеркнув, что Турция — это не только страна с сильной обрабатывающей промышленностью, но и страна, обладающая мощными платформами, развитой логистической инфраструктурой и человеческими ресурсами, Акар сказал: «Перед Турцией открывается возможность стать центром цифровой торговли для Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки».

Председатель Ассоциации операторов электронной коммерции (ETİD) Хакан Чевикоглу заявил, что электронная торговля преобразила многие сферы — от производства до логистики, от финансовых услуг до технологий. Отметив, что между Востоком и Западом восстанавливаются торговые балансы, Чевикоглу сообщил, что они ведут работу для обеспечения здорового, конкурентоспособного и устойчивого роста сектора.

После выступлений представители отрасли вручили министру Болату памятную награду.