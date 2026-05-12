Объем электронной коммерции в Турции в 2025 году достиг 4,6 триллиона лир

Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что объем электронной торговли в Турции к 2025 году увеличится на 52,2% в годовом исчислении и достигнет 4 триллионов 567 миллиардов лир.
Министр Болат принял участие в «Презентации отчета о перспективах электронной торговли в Турции до 2025 года», которая прошла в конференц-зале Министерства торговли.
В своем выступлении Болат сказал, что с делегацией бельгийской экономической миссии, посетившей Турцию под руководством королевы Матильды, было подписано 27 соглашений, а также что будут подписаны соглашения с более чем 30 турецкими компаниями в сфере оборонной промышленности и технологий.
Коснувшись событий в секторе электронной торговли, Болат отметил, что они продолжают работу по поддержке как электронной торговли, так и электронного экспорта, и привел данные о том, что в прошлом году 11 500 человек осуществили электронный экспорт на сумму свыше 10 000 долларов.
Болат, указав на программы по электронной торговле и электронному экспорту, организованные министерством, добавил, что в этих программах принимают участие международные гости. В этом году 3-5 сентября в Стамбуле состоится Глобальный саммит по электронной торговле.
По его словам, в прошлом году экспорт электронных товаров принес 5,1 млрд долларов валютной выручки.
«Объем электронной торговли в нашей стране в прошлом году вырос на 52,2 % и достиг 4 трлн 567 млрд лир. Это очень значительная цифра. Это составляет примерно 115,5 млрд долларов и представляет собой рост на 29% в долларовом выражении. Доля электронной торговли в общем объеме торговли составляет около 19,5%. Это означает, что общий объем торговли составил 23 трлн лир. Розничная электронная торговля в 2025 году выросла на 51,8% по сравнению с предыдущим годом и достигла 2 триллионов 457 миллиардов лир. В 2019–2025 годах совокупный годовой темп роста в турецких лирах составил 83,7%. В долларах рост составил 382%. Сектор электронной коммерции вырос с 24 млрд долларов в 2019 году до 115,5 млрд долларов за 6 лет», - сказал министр.
В 2025 году в сфере общей электронной коммерции было совершено около 6 млрд транзакций, а в сфере розничной электронной коммерции — около 2 млрд.
Обратив внимание на то, что теперь и мелкие предприниматели используют цифровые возможности в своих продажах, Болат добавил: «75% участников электронной торговли — это индивидуальные предприниматели, 21% — общества с ограниченной ответственностью, 4% — акционерные общества. Это означает, что в электронной торговле участвуют как частные лица, так и юридические лица разного масштаба».
Доля электронной торговли в валовом внутреннем продукте составляет 6,9%.
В прошлом году электронной торговлей занимались 634 тысячи предприятий, подчеркнув, что в 2023 году это число составит 559 тысяч, а в 2024 году — 600 тысяч.
Болат также привёл данные о распределении предприятий, занимающихся электронной коммерцией, по отраслям.
«В 2025 году 20,3 % объёма электронной коммерции пришлось на сектор общественного питания. В секторе общественного питания электронной торговлей занимаются ровно 128 тысяч предприятий. Примерно 14 процентов, то есть 87 тысяч 500 предприятий, работают в секторе одежды, обуви и аксессуаров. На арене электронной торговли представлен широкий спектр компаний, занимающихся одеждой, обувью и аксессуарами — от небольших бутиков до крупных розничных сетей. На третьем месте находится сектор электроники. На его долю приходится 12%, 75 500 предприятий занимаются электронной коммерцией в сфере электроники», - привел он конкретные цифры.
Сектор одежды, обуви и аксессуаров имеет самый высокий объем электронной коммерции. Этот сектор занимает первое место с объемом 428 млрд лир.
За сектором одежды, обуви и аксессуаров следуют сектор электроники с объемом 304 млрд лир и сектор авиаперевозок с объемом 285 млрд лир.
64 % платежей по картам в сфере электронной коммерции осуществляются с использованием системы аутентификации «3D Secure», а в сегменте быстрой доставки, ориентированном преимущественно на крупные города и предполагающем доставку в течение нескольких часов или минут, объем продаж в прошлом году достиг 388 млрд лир, продемонстрировав рост на 55,6 %.
По мнению министра, эта сфера важна и с точки зрения занятости: «Доля быстрой торговли в электронной коммерции выросла с 1,6% в 2019 году до 8,5% в 2025 году. Наиболее значимой сферой в сфере быстрой торговли являются расходы на питание, на которые приходится 70%. За ними следуют продукты питания и супермаркеты с долей 30%».
Подчеркнув быстрый рост электронной коммерции в сфере продажи подержанных автомобилей, Болат также отметил следующее в отношении доставки товаров, приобретенных через интернет:
«Среднее время доставки грузов в сфере электронной коммерции за последние 2 года сократилось на 4 часа. Если 2 года назад посылки доставлялись за 46 часов, то теперь — за 42,2 часа. 53% заказов доставляются в течение 24–48 часов. Только 17% посылок в сфере электронной коммерции доставляются в пределах города».
В прошлом году объем сделок по продаже подержанных товаров от частных лиц составил около 22 миллиардов лир при 23,6 миллионах транзакций.
75% предприятий электронной коммерции используют искусственный интеллект, министерство будет продолжать поддерживать электронную коммерцию и электронный экспорт, а также работать над созданием торговых механизмов, соответствующих рыночным условиям.
Генеральный директор Департамента внутренней торговли министерства Адем Башар отметил, что электронная торговля стала одной из основных составляющих жизни и открывает новые возможности как для предпринимателей, так и для потребителей, но в то же время сопряжена с рисками.
Генеральный председатель Конфедерации ремесленников и торговцев Турции (TESK) Бендеви Паландокен также выразил мнение о быстром развитии электронной торговли и отметил ее вклад в поступление иностранной валюты.
Обратив внимание на то, что такие достижения, как искусственный интеллект и электронная торговля, быстро преобразуют отрасли, Паландокен призвал потребителей в преддверии праздника Курбан-байрам делать покупки также у местных торговцев.
Член правления Союза палат и бирж Турции (TOBB) Фаик Явуз, обратив внимание на то, что электронная торговля приобретает все большее значение как в мире, так и в Турции, сообщил, что они считают электронную торговлю важным инструментом для выхода на мировой рынок большего числа предприятий из Анатолии.
Явуз пояснил, что в быстро растущей сфере электронной торговли также существуют проблемы, требующие решения, и что государственный и частный сектор могут совместно решить эти проблемы.
Председатель Совета по электронной коммерции TOBB Озан Акар в своем выступлении сказал, что электронная коммерция способствует доступу предприятий из Анатолии к рынкам, а также выходу женщин-предпринимателей и новых компаний на мировой рынок. Подчеркнув, что Турция — это не только страна с сильной обрабатывающей промышленностью, но и страна, обладающая мощными платформами, развитой логистической инфраструктурой и человеческими ресурсами, Акар сказал: «Перед Турцией открывается возможность стать центром цифровой торговли для Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки».
Председатель Ассоциации операторов электронной коммерции (ETİD) Хакан Чевикоглу заявил, что электронная торговля преобразила многие сферы — от производства до логистики, от финансовых услуг до технологий. Отметив, что между Востоком и Западом восстанавливаются торговые балансы, Чевикоглу сообщил, что они ведут работу для обеспечения здорового, конкурентоспособного и устойчивого роста сектора.
После выступлений представители отрасли вручили министру Болату памятную награду.
