Объем мировых инвестиций в энергетику к концу года может достигнуть $3,4 трлн Геополитическая напряженность и сбои в цепочках поставок повлияли на инвестиционные решения

Объем мировых инвестиций в энергетический сектор к концу 2026 года, как ожидается, увеличится на 5% по сравнению с прошлым годом и достигнет 3,4 трлн долларов. Об этом свидетельствуют данные специального доклада Международного энергетического агентства (МЭА) «Повестка трансформации – 2026».

Согласно сообщению, геополитические конфликты последних лет, торговые споры и сбои, затронувшие энергетические рынки и цепочки поставок, укрепили ключевую роль энергетики для экономической стабильности и национальной безопасности, а также повлияли на политические приоритеты и инвестиционные решения в различных регионах мира.

И в этой связи глобальные инвестиции в энергетику к концу 2026 года, как ожидается, достигнут 3,4 триллиона долларов. При этом около 2,2 трлн долларов из этого числа будет направлено на развитие возобновляемой и атомной энергетики, электросетей, систем хранения энергии, низкоуглеродного топлива, повышение энергоэффективности и электрификацию. Еще примерно 1,2 трлн долларов планируется инвестировать в нефтяную, газовую и угольную отрасли.

По оценкам МЭА, объем инвестиций в производство электроэнергии и энергетическую инфраструктуру в 2026 году достигнет 1,6 трлн долларов. С учетом расходов на электрификацию конечного потребления, эта сумма увеличится до 2 трлн долларов.

Отмечается, что для масштабного распространения проектов в сфере чистой энергетики необходимо одновременно наращивать инвестиции в электросетевую инфраструктуру, системы накопления энергии, сопутствующую инфраструктуру и механизмы финансирования.

В частности, ускорение процессов электрификации делает электросети и системы хранения энергии ключевыми элементами энергетического перехода. В ближайшие годы ожидается дальнейшее смещение инвестиций в сторону развития электроэнергетической инфраструктуры и технологий, обеспечивающих гибкость энергосистем.

Трансформация мировой энергетической системы продолжается, несмотря на экономическую неопределенность и геополитические вызовы. Хотя рост мирового спроса на энергию в 2025 году составил 1,3%, что ниже среднего показателя за последнее десятилетие, использование низкоуглеродных технологий достигло рекордных уровней.

Рекордный рост мощностей возобновляемой энергетики



Возобновляемые источники энергии и атомная энергетика в прошлом году обеспечили около 60 % прироста мирового спроса на энергию. При этом солнечная энергетика в одиночку покрыла более четверти роста энергопотребления, впервые став крупнейшим источником энергии среди современных возобновляемых технологий.

Спрос на электроэнергию рос более чем вдвое быстрее общего спроса на энергию. В 2025 году мировое потребление электроэнергии увеличилось примерно на 3 %, тогда как установленная мощность солнечной энергетики выросла почти на 600 гигаватт, что стало самым высоким годовым показателем за всю историю. Совокупный прирост мощностей возобновляемой энергетики также достиг рекордного уровня — около 800 гигаватт.

Системы аккумуляторного хранения энергии стали самой быстрорастущей технологией в электроэнергетике. Так мощность этих систем за год увеличилась примерно на 40 % и превысила 100 гигаватт.

Рынок ключевых технологий чистой энергетики, включая электромобили, аккумуляторы, солнечные панели, ветряные турбины, тепловые насосы и электролизеры, рос в среднем на 20 % ежегодно в период с 2015 по 2024 год. Прогнозируется, что в 2025 году этот рынок расширится еще примерно на 25 % и приблизится к объему в 1,2 трлн долларов, превзойдя угольный рынок и приблизившись по масштабам к мировому рынку природного газа.

Вместе с тем глобальные выбросы углекислого газа, связанные с энергетическим сектором, в 2025 году выросли примерно на 0,4 %, достигнув нового рекордного уровня. Однако благодаря более широкому использованию возобновляемых источников энергии, атомной энергетики, электромобилей и тепловых насосов удалось предотвратить выброс около 3 гигатонн CO₂. Это соответствует примерно 8 % всех ежегодных мировых выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой.