ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ После выхода из ОПЕК ОАЭ продолжат постепенно и взвешенно поставлять на рынок дополнительную продукцию, что будет осуществляться с учетом спроса и рыночных условий

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ с 1 мая.



В заявлении Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ отмечается, что решение было принято в соответствии с долгосрочной стратегической и экономической концепцией страны, а также с учетом меняющегося энергетического профиля, при этом особое значение в этом шаге сыграло ускорение инвестиций в развитие внутреннего энергетического производства.



В заявлении также отмечается, что после выхода из ОПЕК ОАЭ продолжат постепенно и взвешенно поставлять на рынок дополнительную продукцию, что будет осуществляться с учетом спроса и рыночных условий.



ОАЭ, присоединившиеся к ОПЕК в 1967 году через эмират Абу-Даби, сохранили свое членство после образования страны в 1971 году и внесли активный вклад в поддержание стабильности на мировом рынке нефти.

Абу-Даби подчеркивает, что данное решение не меняет приверженность ОАЭ стабильности мирового рынка и подход, основанный на сотрудничестве между производителями и потребителями, а, напротив, укрепиляет способность страны быстрее реагировать на меняющиеся потребности рынка.



Согласно заявоению, производственная политика ОАЭ будет формироваться в соответствии с принципами ответственности и стабильности рынка, а также что будет по-прежнему учитываться баланс мирового спроса и предложения.



В заявлении отмечается, что инвестиции по всей цепочке создания стоимости в энергетике, включая нефть, природный газ, возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные решения, будут продолжаться, а активное сотрудничество с международными партнерами в целях поддержки стабильности на мировых энергетических рынках будет продолжаться.