Новак : конфликт на Ближнем Востоке влияет на мировую экономику и энергорынки Конфликт имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, - вице-премьер РФ

Конфликт на Ближнем Востоке имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Конфликт имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Перекрытие Ормузского пролива в моменте закрыло доступ к рынку для трети мирового экспорта энергоресурсов: 35% – по нефти и 20% – по газу, более 40% экспорта побочных продуктов добычи углеводородов – серы и гелия, а также для поставок промышленных товаров с Ближнего Востока – первичных полимеров, которые используются для производства упаковки и синтетических волокон, удобрений и алюминия. Перебои в поставках сырья вызвали и вторичные эффекты», - сказал Новак.

Он отметил, что кризис создает предпосылки для роста экспортных доходов и по нефтегазу, и по ряду других товаров.

«Но этот эффект не носит долгосрочного характера. По оценкам разных международных агентств, конфликт приведет к снижению темпов роста мирового ВВП на 0,3–0,5 п. п. в 2026–2027 гг. – возможно и больше, в зависимости от его продолжительности»,- указал Новак.

По его словам, экспортная цена российской нефти в 2026 году прогнозируется на уровне 59 долларов за баррель, а в 2027–2029 гг. – около 50 долларов за баррель.

При этом Новак отметил, что сложившаяся ситуация на внешних рынках не должна рассматриваться как дополнительный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач.

«Мы рассматриваем и анализируем различные сценарии развития экономики, в том числе стресс-сценарии – что будет, если риски реализуются, – чтобы быть готовыми к разным вариантам развития событий. Но в целом у нас большой запас прочности, экономика адаптируется к новым вызовам, поэтому мы сможем преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния граждан», - добавил он.