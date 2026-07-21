Новак заявил о частичной стабилизации ситуации на топливном рынке РФ

Olga Keskin
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Меры российского правительства по стабилизации топливного рынка приносят свои результаты, рынок частично стабилизируется. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире «Вестей» по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке.
«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», - сказал вице-премьер.
Он отметил, что эффект дали меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов.
«Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами», - отметил Новак.
На фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России многие предприятия были выведены на ремонт, а в ряде регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, введены ограничения на продажу топлива.