«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», - вице-премьер РФ

Новак заявил о частичной стабилизации ситуации на топливном рынке РФ «Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», - вице-премьер РФ

Меры российского правительства по стабилизации топливного рынка приносят свои результаты, рынок частично стабилизируется. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире «Вестей» по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что эффект дали меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов.

«Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами», - отметил Новак.

На фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России многие предприятия были выведены на ремонт, а в ряде регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, введены ограничения на продажу топлива.