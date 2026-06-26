Новак заявил о достаточных запасах топлива в РФ «Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», - вице-премьер РФ

В России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«У нас топлива достаточно на рынке», - сказал Новак, отвечая на вопрос достаточно ли запасов и стоит ли ждать увеличения предложения.

По его словам, власти России перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей.

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», - сказал Новак, отвечая на вопрос, как скоро этот процесс будет завершен и стоит ли ждать увеличения предложения.

Кроме того, вице-премьер отметил, что ажиотаж на российском рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%.

При этом Новак не исключил возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на короткий срок.

«Мы рассматриваем короткие сроки. У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», - сказал Новак.

Он также сообщил, что сегодня проведет совещание по ситуации на рынке топлива, на котором в том числе рассмотрят возможность запрета экспорта дизеля для производителей.

Ранее Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина 23 июня назвал ситуацию на российском топливном рынке как непростую, но контролируемую.



В Забайкальской области введены ограничения на продажу топлива частным потребителям

Между тем в Забайкальском крае введен режим повышенной готовности в связи с дефицитом топлива. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Александра Осипова. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, режим действует с вечера 25 июня.

До нормализации ситуации на автозаправочных станциях введены временные ограничения: физическим лицам разрешено приобретать не более 15 литров топлива за одну заправку, при этом отпуск горючего осуществляется исключительно в топливные баки автомобилей. Кроме того, топливные компании обязаны сформировать неснижаемый запас топлива в объеме месячной потребности для обеспечения работы экстренных оперативных служб.