«Если конфликт будет затягиваться, добыча стран Персидского залива не будет увеличена. Конечно, будет через несколько месяцев дефицит», - вице-премьер РФ

Новак: Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может привести к дефициту нефти на рынке «Если конфликт будет затягиваться, добыча стран Персидского залива не будет увеличена. Конечно, будет через несколько месяцев дефицит», - вице-премьер РФ

В случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, мировой рынок нефти через несколько месяцев ощутит физический дефицит. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос журналистов, возможен ли в 2026 году физический дефицит нефти в мире.

«Если конфликт будет затягиваться, добыча стран Персидского залива не будет увеличена. Конечно, будет через несколько месяцев дефицит», - сказал Новак, слова которого приводят российские СМИ.

По его словам, мировой рынок пока в полной мере не ощутил последствия энергетического кризиса из-за ближневосточного конфликта, однако этот кризис уже ощущается.

«Безусловно, на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках, мы видим, что это беспрецедентный на самом деле кризис. Такого не было никогда, даже в ХХ веке», - указал вице-премьер.

Новак также сообщил о снижении добычи нефти в России по сравнению с началом года.

«Сейчас добыча действительно несколько ниже, чем в начале года. Это обусловлено тем, что у нас ряд перерабатывающих заводов находится во внеплановых ремонтах, мы естественно максимально загружаем экспортную инфраструктуру. По мере выхода (нефтеперерабатывающих заводов) в рабочий режим добыча будет увеличиваться, и выйдет на уровни которые были», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об уровне текущей добычи нефти в РФ.

По словам вице-премьера, текущая ситуация на мировом рынке нефти позволяет ряду стран ОПЕК+ более быстрыми темпами компенсировать перевыполнение квот на добычу.

«В этом году рассчитываем, что мы действительно должны будем выйти на уровни, предусмотренные квотой», - добавил он.