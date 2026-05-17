На KazanForum подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения В числе подписанных документов соглашения о сотрудничестве с турецкими медучреждениями

На международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани подписано пять соглашений о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Соглашения, подписанные с Турцией, включают Меморандум о взаимопонимании между медицинским центром ООО «Барсмед» и турецкой клиникой Acibadem Healthcare Group, Меморандум о сотрудничестве между ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер им. проф. М.З. Сигала" МЗ РТ и клиникой Acibadem Healthcare Group, а также Меморандум о сотрудничестве между ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" МЗ РТ и медицинским центром Doruk Hospital

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова, выступая на организованной в рамках форума сессии «За здоровьем – в Россию», отметила, что российское здравоохранение имеет ряд конкурентных преимуществ, позволяющих привлекать медицинских туристов из других стран. По ее словам, в этом списке – качественная подготовка специалистов, материально-техническая база, классическая школа отечественной медицины, признанная на международном уровне, а также конкурентная стоимость медицинских услуг.

«У наших клиник есть возможность предоставить комфортные условия пребывания. Для пациентов из других стран, в том числе с учетом их религиозных, культурных предпочтений, наши клиники готовы предоставлять услуги в соответствии со стандартами халяль медицины. Все эти преимущества привели к тому, что поток туристов, получающих медицинскую помощь, ежегодно растет», -сказала она.

Замминистра добавила, что последние шесть лет порядка 27 млн медицинских туристов выбрали Россию, примерно 2 млн детей из иностранных государств получили медпомощь в стране. «В последние три года мы наблюдаем тренд роста на 20% в год числа таких гостей», — сказала Котова.

Большая работа ведется и в Татарстане, сказал министр здравоохранения республики Альмир Абашев. По его словам, в клиниках действуют развитые международные отделы.

«Мы работаем в рамках меморандумов и соглашений, пять были заключены сегодня. Ведущие клиники Турции заключили с нашими флагманскими медицинскими организациями соответствующие соглашения. Все это сильно развивает наши технологии, наше взаимопонимание. Трансграничные отношения среди медиков крайне важны на современном этапе», — пояснил Абашев.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» проводится в Казани с 12 по 17 мая. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.

