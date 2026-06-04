От нас ожидают содействия трансграничной торговле и инвестициям, которые замедляются в сложные периоды - Гендиректор и член совета директоров Albaraka Türk Katılım Bankası

На 3-м Глобальном саммите исламской экономики обсудили роль капитала в создании общественной пользы От нас ожидают содействия трансграничной торговле и инвестициям, которые замедляются в сложные периоды - Гендиректор и член совета директоров Albaraka Türk Katılım Bankası

В рамках 3-го Глобального саммита исламской экономики на панели руководителей групп банков участия обсудили, на каких принципах должен формироваться капитал в исламской экономике и какую роль он играет в создании общественной пользы.

3-й Глобальный саммит исламской экономики, глобальным коммуникационным партнером которого выступает агентство «Анадолу», проходит под патронажем администрации президента Турции и в рамках серии саммитов AlBaraka в здании главного управления Halkbank в Стамбульском финансовом центре.

Во второй день саммита состоялась сессия «Панель руководителей групп банков участия» на тему «Основы капитала в исламской экономике: понятие, принципы и цель».

На панели, модератором которой выступил генеральный секретарь Арбитражного центра Организации исламского сотрудничества (ОИС) Умар Осени, рассматривались принципы формирования капитала в исламской экономике и его роль в создании общественной пользы.

Экономические потрясения несут не только трудности, но и возможности

Генеральный директор и член совета директоров Albaraka Türk Katılım Bankası Малек Ходр Темсах отметил, что последние 6–7 лет мир переживает серьезные геополитические и макроэкономические потрясения, оказывающие ощутимое влияние на государства, общества и отдельных людей. По его словам, эти потрясения наряду с трудностями создают и возможности.

Темсах подчеркнул, что в такие периоды ответственность поставщиков капитала и банков выходит за рамки простого предоставления финансирования.

«То, что от нас ожидают и что одновременно является нашей обязанностью, - это поддержка финансовой инклюзии, расширение сферы влияния распределяемого нами капитала для охвата сообществ, не имеющих доступа к услугам, содействие трансграничной торговле и инвестициям, которые замедляются в сложные периоды, а также обеспечение того, чтобы экономический рост не ограничивался лишь верхними слоями существующей структуры. Кроме того, в случае замедления экономической активности необходимо доводить эти возможности до уязвимых сообществ, которые не имеют доступа к финансированию или не могут быть включены в такие системы, как исламский банкинг или банкинг участия», - сказал он.

Для исламских банков важны более инклюзивные подходы

Глава Группы исламского банкинга Standard Chartered Bank Хуррам Хилал заявил, что за последний год мировая экономика столкнулась с заметно усилившимся давлением со стороны предложения, вызванным таможенными тарифами, геополитическими конфликтами, а также энергетическими и сырьевыми кризисами.

По его словам, такая ситуация привела к инфляционным последствиям в глобальном масштабе.

«Назовете ли вы это санкциями или блокадой, последствия таких мер выходят за рамки экономического уровня и напрямую отражаются на жизни людей. В этой части мира люди испытывают серьезные трудности из-за последствий инфляции», - сказал Хилал.

Он отметил, что мусульманским странам в такие периоды необходимо расширять свое видение.

«Если традиционно посмотреть на исламские банки, на их балансы и кредитные портфели, можно увидеть достаточно локальную и узкую направленность. Проблема заключается в том, что, когда в вашем регионе возникает кризис, вы становитесь крайне уязвимыми, потому что, образно говоря, складываете все яйца в одну корзину, и если эта корзина повреждается, возникает серьезная проблема. Вместо локального и узкого фокуса важны более инклюзивные подходы», - отметил он.

Используя капитал, необходимо усиливать социальную пользу

Групповой генеральный директор MBSB Holding, в состав которого входят MBSB Bank и MIDF Group, Рафе Ханиф подчеркнул, что основным вопросом, на который должны обращать внимание владельцы капитала и состоятельные люди, является «социальная польза».

«Необходимо гарантировать, что капитал не приведет к социальному вреду. Используя капитал, вы должны избегать социального вреда и увеличивать социальную пользу», - сказал Ханиф.

Он подчеркнул, что каким бы прибыльным ни было направление, капитал не должен направляться в отрасли, наносящие вред обществу. По словам Ханифа, это является основной ответственностью владельца капитала.

Ханиф отметил, что главные цели шариата заключаются в защите религии, жизни, разума, семьи и имущества, и капитал в идеале должен служить этим целям.

Вместе с тем он указал, что на практике капитал, полученный от инвесторов, зачастую управляется с расчетом на определенную доходность.

«Задача, которую нам обычно ставят, заключается в том, чтобы обеспечить по капиталу доходность не менее 10 процентов, то есть двузначный показатель. В банковской сфере это важная ответственность. Поэтому при повышении прибыльности необходимо учитывать и основные цели шариата», - сказал он.