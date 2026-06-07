На сессиях, которые пройдут в рамках саммита, будут обсуждаться различные вопросы — от торговых отношений между двумя странами до возможностей для региональных инвестиций

На Саммите городских экономик АА в Газиантепе обсудят новый этап отношений Турции и Сирии На сессиях, которые пройдут в рамках саммита, будут обсуждаться различные вопросы — от торговых отношений между двумя странами до возможностей для региональных инвестиций

На Саммите городских экономик, организуемом агентством «Анадолу» при поддержке мэрии Газиантепа, будут обсуждаться возобновившиеся торговые, логистические и производственные связи между Турцией и Сирией, а также вопросы региональной экономической интеграции.

Саммит состоится 9 июня в Конгрес-центре «Мавера» Университета Газиантепа.

Мероприятие объединит представителей деловых кругов Турции и Сирии.

В рамках форума, посвященного развитию торговых отношений между двумя странами, будут рассмотрены возможности создания специально регулируемых производственных и торговых зон между Газиантепом и Алеппо, а также формирования на приграничной территории масштабной экосистемы промежуточного производства.

Мероприятие откроется выступлениями губернатора Газиантепа Кемаля Чебера, губернатора Алеппо Аззама аль-Гариба, мэра Газиантепа Фатмы Шахин, а также председателя совета директоров и генерального директора агентства «Анадолу» Сердара Карагеза.

После открытия состоится первая сессия под названием «Новые горизонты в торговле для Турции и Сирии», которую проведет директор экономических и финансовых новостей «Анадолу» Серхат Аккан. В ней примут участие министр торговли Турции Омер Болат и министр экономики и промышленности Сирии Мухаммед Нидаль аш-Шаар. Участники обсудят возможности экономического сотрудничества между двумя странами.

- Основное внимание будет уделено торгово-экономическим отношениям Турции и Сирии

Специальным гостем отдельной сессии станет посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз. В ходе встречи будут озвучены оценки и послания относительно возобновившихся торговых, логистических и производственных связей между Турцией и Сирией, а также региональной экономической интеграции.

На сессии «Возможности и перспективы нового периода» выступят председатель Промышленной палаты Газиантепа Аднан Унверди, председатель Торговой палаты Газиантепа Мехмет Тунджай Йылдырым, председатель Торговой палаты Алеппо Мухаммед Саид Шейхкар и председатель Промышленной палаты Алеппо Имад Таха аль-Касым.

В ходе дискуссии, которую будет модерировать региональный директор «Анадолу» в Газиантепе Керем Коджалар, будет рассмотрено стратегическое значение линии Газиантеп — Алеппо для экономики и торговли.

Заключительная сессия саммита под названием «Новый этап в производстве, экспорте и таможенной сфере» пройдет под модераторством руководителя экономической редакции «Анадолу» Мерве Озлем Чакыр.

С докладами выступят генеральный директор Главного таможенного управления Министерства торговли Турции Мустафа Гюмюш, председатель правления Организованной промышленной зоны Газиантепа Дженгиз Шимшек и координатор Союза экспортеров Юго-Восточной Анатолии Мете Акджан.

