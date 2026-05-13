На полях «КазанФорум 2026» прошел показ «Modest Fashion Day»

В рамках форума «КазанФорум 2026», проходящего в Казани, столице Республики Татарстан (Российская Федерация), состоялся показ «Modest Fashion Day», на котором были представлены модели консервативной одежды.

В рамках форума «Россия – Исламский мир: КазанФорум 2026», глобальным информационным партнером которого является агентство «Анадолу», в этом году проходит 17-й по счету форум, на котором проводится множество мероприятий в сферах экономики, торговли, финансов, культуры и творческих индустрий.

«Modest Fashion Day», входящий в культурную программу форума, стал одним из событий, привлекших внимание мира моды, и прошел в Казанском центре культуры и развлечений «Пирамида».

Целями мероприятия стали развитие сектора консервативной одежды, повышение международной узнаваемости дизайнеров и укрепление сотрудничества в сфере модной индустрии между исламским миром и Россией.

С целью повышения продвижения концепции скромной моды на мировом уровне благодаря сочетанию культурного наследия, современного подхода к дизайну и традиционных мотивов модели представили коллекции дизайнеров из разных стран.

На показе были представлены модели, созданные дизайнерами из Малайзии, Индонезии, Узбекистана, России, Туркменистана, Марокко и Пакистана, в которых сочетались современные и традиционные линии.

В коллекциях были продемонстрированы вечерние, повседневные и специальные модели, соответствующие консервативным представлениям об одежде, при этом внимание привлекло преобладание региональных культурных влияний в выборе цветов и тканей.

В рамках форума также планируется проведение встречи представителей деловых кругов и дизайнеров для обмена мнениями о развитии отрасли.