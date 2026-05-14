На Казан-Форум 2026 представлены возможности международного сотрудничества Книги «Доказательство», «Свидетель» и «Обвиняемый», представленные на стенде агентства «Анадолу», вызывают большой интерес у посетителей

На стендах по сотрудничеству, организованных в рамках мероприятия «Россия — исламский мир: Казан-Форум 2026» в Казани, столице Татарстана, представлена деятельность российских регионов, крупных промышленных предприятий и международных партнеров.

Стенды сотрудничества, созданные в рамках KazanForum, глобальным коммуникационным партнером которого является Агентство «Анадолу», состоят из трех основных секций, в которых представлены регионы России, компании-партнеры и спонсоры, а также иностранные государства.

На стенде Турции отмечается, что страна занимает стратегическое положение в качестве логистического центра между Европой и Азией, а в презентации среди основных тем были выделены торговля, промышленное сотрудничество и участие в международных выставках.

Республика Татарстан, принимающая форум, занимает центральное место на площадке, при этом особое внимание уделялось развитой промышленной инфраструктуре региона в таких областях, как нефтехимия, сельское хозяйство, машиностроение, авиация и информационные технологии.

Татарстан, площадь которого составляет около 68 тысяч квадратных километров, а население превышает 4 миллиона человек, выполняет функцию торгового и финансового моста между Россией и странами Организации сотрудничества исламовероятных стран.

Посетителям были представлены промышленные, туристические и инфраструктурные проекты различных регионов России, а также возможности сотрудничества в сферах торговли, финансов и энергетики с международными странами-партнерами.

Стенды по сотрудничеству в рамках «КазанФорум-2026» являются одной из важных платформ, способствующих развитию экономического и технологического партнерства между Россией и исламским миром.

Стенд «Анадолу» привлек внимание посетителей

Книги «Доказательство», «Свидетель» и «Обвиняемый», представленные на стенде агентства, вызывают большой интерес у посетителей. Издания, посвященные международному опыту «Анадолу» в области журналистики и работе на местах, были внимательно изучены участниками.

Эти книги являются одними из самых заметных изданий на выставке, поскольку дают всестороннее представление о процессах подготовки новостей в агентстве и о журналистской практике.

Студентка медицинского факультета Казанского федерального университета Люкресс Кентелле, поделившаяся с корреспондентом «Анадолу» своими впечатлениями о прочитанных книгах, отметила, что, несмотря на то, что некоторые изображения в книгах вызывают неприятные ощущения, подготовка подобных изданий имеет большое значение.

Подчеркнув, что эти работы носят доказательный характер, Кентелле поблагодарила всех, кто участвовал в их создании. Она сказала, что хочет зайти на сайт «Анадолу», чтобы более подробно ознакомиться с книгами и приобрести их.

Глава Управления по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию Министерства здравоохранения Турции Ахмет Аяр в своей оценке книг, представленных на стенде «Анадолу», отметил, что эти издания «документируют жестокость, происходящую в этом веке», и поздравил всех, кто участвовал в их создании.

Обратив внимание на то, что изображения являются чрезвычайно шокирующими, Аяр выразил надежду, что все мусульмане, в первую очередь жители Газы, смогут жить в мире. Аяр рассказал, что в книгах содержатся конкретные свидетельства борьбы людей, испытывающих трудности с доступом к предметам первой необходимости.