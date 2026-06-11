Отмечается, что после потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов

На Запорожской АЭС заявили о потере внешнего электроснабжения Отмечается, что после потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение, задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом сообщили представители станции в четверг, 11 июня.

«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав «Росатома», полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером», - говорится в публикации.

Отмечается, что после потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов.

«Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.Персонал станции контролирует параметры работы оборудования», - говорится в сообщении.

«Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм», - добавили в пресс-службе станции.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Российская армия взяла объект под контроль в марте 2022 года после начала конфликта в Украине. С начала конфликта территория вокруг станции неоднократно подвергалась обстрелам.