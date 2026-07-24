В регуляторе сообщили, что годовая инфляция снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3%

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 16,75% В регуляторе сообщили, что годовая инфляция снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Как сообщила пресс-служба регулятора в пятницу, 24 июля, годовая инфляция снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3% после 10,4% в мае.

«Продовольственная инфляция снизилась с 10,7% до 10,4% . Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7%. Инфляция услуг составила 9,0% (в мае - 8,7% ) на фоне удорожания нерегулируемых услуг при продолжающемся годовом снижении цен на регулируемые коммунальные услуги»,- следует из текста.

В Нацбанке отметили, что дезинфляции способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка.

«Во внешнем секторе сохраняется волатильность. Повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысила цены на энергоносители. Мировые цены на продовольствие формируются разнонаправленно: растительные масла и мясо дорожают на фоне высокого спроса и ограниченного предложения, тогда как цены на зерновые снижаются благодаря улучшению перспектив урожая», - пояснили в регуляторе.

В Банке отметили ускорение экономической активности в стране. «По итогам первого полугодия 2026 года ВВП вырос на 4,1%, при этом рост без учета горнодобывающей промышленности составил около 5,3%. Высокие темпы сохраняются в строительстве, обрабатывающей промышленности и транспорте. Инвестиции ускорились до 9,6%. Рост инвестиций в несырьевой сектор без учета бюджетных средств составил 28,9%», - следует из публикации.

Отмечается, что потребительский спрос сохраняет положительную динамику. При этом сдержанный рост реальных доходов населения и замедление потребительского кредитования способствуют сохранению потребительской активности на умеренном уровне.

«Решение основано на предпосылке последовательной реализации фискальной консолидации и соблюдения утвержденных параметров бюджета, трансфертов из Национального фонда и объемов квазигосударственного стимулирования. Значимое отклонение фактических параметров от заявленных ориентиров станет основанием для пересмотра оценки баланса рисков и траектории базовой ставки»,- заявили в регуляторе.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 4 сентября 2026 года в 12:00 по времени Астаны.