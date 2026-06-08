Переход к чистой энергетике не ограничивается только технологическими изменениями, а также предполагает структурные преобразования, считают в международном энергетическом агентстве

МЭА: Общественное участие станет определяющим фактором в переходе к чистой энергетике Переход к чистой энергетике не ограничивается только технологическими изменениями, а также предполагает структурные преобразования, считают в международном энергетическом агентстве

В распространении технологий чистой энергетики решающую роль, наряду с финансированием и технологиями, будут играть общественное участие, изменение моделей поведения и политика социальной справедливости. Об этом сообщило международное энергетическое агентство (МЭА).

В докладе МЭА «Лучшие практики по расширению доступа к чистой энергии и ее внедрению», подготовленном при поддержке Европейской комиссии, подчеркивается критическая роль общественного участия в успешной реализации энергетического перехода.

Доклад, подготовленный в рамках кампании по устойчивому образу жизни, справедливости и доступу к технологиям чистой энергетики, включает анализ 55 практических примеров из разных стран и рекомендации для лиц, принимающих политические решения.

Согласно докладу, переход к чистой энергетике не ограничивается только технологическими изменениями, а также предполагает поведенческие и структурные преобразования. В этой связи необходимо одновременно предпринимать шаги в трех ключевых сферах - политике, обществе и секторах экономики.

В сфере политики рекомендуется совместное применение механизмов стимулирования, регуляторных мер и кампаний по повышению осведомленности. В общественном измерении на первый план выходят образовательные мероприятия, участие местных сообществ в процессах принятия решений, а также усиление роли женщин и молодежи в энергетическом секторе.

В части отраслевой трансформации в докладе указывается на важность повышения энергоэффективности в секторах зданий, транспорта и бытовой техники, на которые приходится значительная доля глобальных выбросов углерода.

В докладе также приведены примеры практик в развивающихся странах. В частности, отмечается, что индийская программа Mission LiFE стимулирует устойчивые модели потребления, а программа PM Surya Ghar, предусматривающая установку крышных солнечных панелей в 10 млн домохозяйств, способствует расширению доступа к энергии.

В отношении Китая в докладе говорится, что страна за счет пилотных городских проектов расширяет электрификацию транспорта и усиливает стандарты энергоэффективности. Отмечается, что действующая в Китае система энергетической маркировки за последние 20 лет позволила сэкономить более 4,28 трлн киловатт-часов электроэнергии.

В докладе затронуто и социальное измерение энергетического перехода. Указывается, что Социальный климатический фонд Европейского союза, который будет действовать в 2026–2032 годах, нацелен на поддержку домохозяйств и малых предприятий, пострадавших от энергетической бедности.

Согласно докладу, во всем мире около 750 млн человек не имеют доступа к электроэнергии, а более 2 млрд человек не могут пользоваться чистыми технологиями приготовления пищи. В этой связи особую значимость приобретают усилия по расширению доступа к чистой энергии, прежде всего в Африке.

В докладе МЭА отмечается, что переход к чистой энергетике может внести важный вклад не только в достижение климатических целей, но и в снижение энергетических расходов, повышение качества жизни и расширение экономических возможностей.