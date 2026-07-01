По данным ведомства, официальные обращения уже направлены в компетентные органы России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана

Минэнерго: Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива на фоне ситуации на мировом рынке По данным ведомства, официальные обращения уже направлены в компетентные органы России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана

Кыргызстан начал переговоры с рядом стран о расширении поставок горюче-смазочных материалов. Такой шаг власти объясняют необходимостью диверсифицировать импорт топлива на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке.

Как сообщили местным СМИ в Министерстве энергетики КР, официальные обращения уже направлены в компетентные органы России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры о расширении международного сотрудничества и поиске дополнительных источников поставок.

В ведомстве отметили, что Кыргызстан импортирует большую часть горюче-смазочных материалов, поэтому на внутренний рынок влияют рост мировых цен на нефть, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и риски в международной логистике.

При этом в Министерстве заверили, что сейчас в стране сформированы достаточные запасы топлива, а поставки продолжаются в соответствии с ранее заключенными контрактами.