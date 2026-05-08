Минфин РФ: дефицит федерального бюджета за январь-апрель достиг 5,87 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2026 года составил 5,87 трлн рублей.

«По итогам января-апреля 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 877 млрд рублей, что на 2 946 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», - сообщило Минтранс РФ в пятницу, 8 мая.

Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-апреля 2026 года1 свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, отметили в ведомстве.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2026 года составил 11 721 млрд рублей2, что на 4,5% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, следует из текста.

При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+10% г/г), так и бюджетной системы в целом (+8,8% г/г) наблюдается положительная динамика, отметили в Минтрансе.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9 423 млрд рублей и увеличились на 10,2% г/г. При этом поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-апреле 2026 года выросли на 17,2% г/г, заявили в ведомстве. «Нефтегазовые доходы составили 2 298 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 38,3% г/г), а также их базового размера в январе-апреле текущего года преимущественно вследствие снижения цен на нефть в предыдущие периоды»,- следует из текста заявления.

Также сообщается, что с мая 2026 года Минфин России возобновил операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках «бюджетного правила». Объем отложенных за март и апрель операций учтен при определении размера операций в мае 2026 года.

«Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов»,- пояснили в ведомстве.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2026 года составил 17 598 млрд рублей, что выше показателей предыдущего года на 15,7% г/г.