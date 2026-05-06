Минфин РФ возобновит покупку валюты и золота на внутреннем рынке Операции будут проводиться в период с 8 мая 2026 года по 4 июня 2026 года

Министерство финансов России заявило о возобновлении операций с иностранной валютой и золотом на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, в пределах дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2026 года с учетом объема отложенных операций за март и апрель 2026 года составляет 110,3 млрд рублей», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операции будут проводиться в период с 8 мая 2026 года по 4 июня 2026 года.

«Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 млрд рублей», - указывается в сообщении.

В Минфине напомнили, что в марте и апреле операции с иностранной валютой и золотом не проводились из-за планируемых изменений параметра базовой цены на нефть.

Эксперты считают, что решение о возобновлении операций с валютой и золотом принято в связи с увеличением доходов от нефти.

Ранее, 3 мая, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российский бюджет дополнительно получит порядка 200 млрд рублей из-за подорожания нефти.



О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Кроме того, в Минфине сообщили, что по состоянию на 1 мая 2026 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 13 213 192,6 млн рублей или 5,6 % ВВП, что эквивалентно 176 456,8 млн долларов.

В ведомстве отметили, что на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 185 210,6 млн китайских юаней, 145 180,1 кг золота в обезличенной форме и 1 320,8 млн рублей.

Средства ФНБ хранятся в рублях, иностранной валюте, золоте (обезличенная форма) и прочих активах. Когда цены на нефть высокие, ФНБ пополняют. Когда цены на нефть низкие, деньги из него, наоборот, тратят на выполнение важных обязательств.



Россия сократила долю долларовых активов в Фонде национального благосостояния до нуля в июле 2021 года, в фунтах стерлингов и иенах — в 2022 году, а в евро — в январе 2024 года.