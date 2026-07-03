Минторг Турции начал пересмотр антидемпинговых мер на импорт ПВХ из Германии и США Соответствующее уведомление Министерства торговли опубликовано в Официальном вестнике страны

Минторг Турции принял решение об открытии заключительного пересмотра в связи с импортом поливинилхлорида суспензионного типа (ПВХ-С) из Германии и США.

Соответствующее уведомление Министерства торговли «О предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте» было опубликовано в Официальном вестнике и вступило в силу.

Основанием для запуска процедуры послужило заявление местного производителя — компании Petkim Petrokimya Holding A.Ş. По результатам проведенной проверки установлено, что имеется достаточный объем информации, документов и доказательств для открытия расследования.

Решение об открытии заключительного пересмотра было принято Советом по оценке недобросовестной конкуренции в импорте.​​​​​​​

