Министр энергетики Ирана: энергосистемы Ирана и Катара будут объединены Региональная интеграция электросетей повысит энергетическую безопасность - Аббас Алиабади

Технические работы по объединению электрических сетей Ирана и Катара находятся на завершающей стадии, а после завершения необходимых соглашений проект будет реализован. Об этом заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.

Как сообщает агентство Tasnim, Алиабади выступил на церемонии открытия парогазового блока электростанции Рудшур в Тегеране.

«Электрические сети Ирана и Катара будут объединены», - сказал Алиабади.

По его словам, Иран обладает одной из крупнейших в регионе мощностей по производству электроэнергии, а развитие электрических соединений с соседними странами входит в число приоритетных задач Министерства энергетики.

Алиабади отметил, что технические работы по объединению энергосистем Ирана и Катара подошли к финальному этапу, и после завершения необходимых договоренностей проект будет запущен.

Министр подчеркнул, что региональная интеграция электросетей повысит энергетическую безопасность и будет способствовать развитию экономического сотрудничества между странами.

Он также сообщил, что Иран уже осуществляет обмен электроэнергией с Пакистаном, Афганистаном, Турцией, Азербайджаном, Арменией и Ираком, а также ведет широкие переговоры со странами Персидского залива о расширении сотрудничества в энергетической сфере.