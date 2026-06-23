Министр Байрактар: Турция готова взять на себя лидерство в построении общего будущего Возобновляемые источники энергии составляют почти две трети установленной мощности Турции - подчеркнул Алпарслан Байрактар

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, отметив, что энергетическая трансформация и энергетическая безопасность должны развиваться параллельно, заявил: «Устойчивое будущее основано на более чистых, диверсифицированных, высокоинтегрированных и безопасных энергетических системах. Турция готова взять на себя лидерство в построении нашего общего будущего, сотрудничать и вкладывать средства».

Байрактар принял участие в заседании «Диалога высокого уровня по энергетической трансформации COP31-IEA», организованном в рамках Лондонской недели действий по климату.

В заседании, которое модерировал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, помимо председателя COP31 и министра окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мурата Курума, приняли участие министры из разных стран.

В своём выступлении министр Байрактар отметил, что в последние годы мир пережил целую череду кризисов: пандемию COVID-19, сбои в цепочках поставок, торговые войны, стихийные бедствия, войны в Украине и Иране, а также крупнейший за всю историю шок предложения на рынках нефти и природного газа.

Отметив, что данные региональные конфликты никогда не ограничивались только одной географической областью, Байрактар заявил, что их последствия ощущаются во всей мировой экономике.

По его словам, энергетический сектор является наиболее уязвимым в данном процессе, вопрос энергетической безопасности вновь оказался в центре дискуссий.

Отметив, что в преддверии саммита COP31 в Анталье позиция Турции ясна, Байрактар добавил: «Энергетическая трансформация и энергетическая безопасность должны развиваться параллельно. Устойчивое будущее основано на более чистых, диверсифицированных, высокоинтегрированных и безопасных энергетических системах. Турция готова взять на себя лидерство в построении нашего общего будущего, сотрудничать и вкладывать средства».

С резким ростом потребления наступила «эпоха электричества»

Байрактар рассказал, что с резким ростом потребления наступила «эпоха электричества», а в прошлом году мировой спрос на энергию вырос на 1,3%.

Подчеркнув, что спрос на электроэнергию вырос более чем в два раза быстрее, министр продолжил словами:

«Этот колоссальный рост обусловлен распространением электромобилей, развитием центров обработки данных, растущим спросом на охлаждение и быстрой электрификацией наших современных экономик. Требуется новая, более устойчивая и инклюзивная модель рынка, которая лучше соответствовала бы суровым реалиям сегодняшнего дня, когда энергетическая безопасность и борьба с изменением климата должны идти рука об руку. Мы рассматриваем эту трансформацию как возможность. Исходя из этого, мы сформулировали чёткое видение на 2035 год. Буквально две недели назад в рамках председательства на COP31 мы объявили о важной вехе — цели довести долю электроэнергии в глобальном конечном потреблении энергии до 35 % к 2035 году. Эта амбициозная цель отражает простую реальность. Энергетическая система будущего будет все больше ориентирована на электроэнергию, станет более цифровой и децентрализованной».

Байрактар отметил, что сегодня возобновляемые источники энергии составляют почти две трети установленной мощности Турции.

Напомнив о плане по утроению мощностей возобновляемой энергетики к 2035 году, он подчеркнул::

«Для поддержки этого колоссального роста в сфере возобновляемой энергетики мы также модернизируем нашу национальную электросеть с помощью новаторского коридора передачи электроэнергии HVDC (высоковольтный постоянный ток) мощностью 40 гигаватт, на который потребуется около 30 миллиардов долларов инвестиций. Эти новые условия требуют гораздо более значительных инвестиций в обеспечение гибкости и устойчивости за счёт создания более «умных» сетей, более цифровых систем, увеличения ёмкости хранения энергии, а также укрепления сетей передачи и распределения электроэнергии».

20 миллиардов долларов инвестиций в повышение энергоэффективности до 2030 года

Министр Байрактар, отметив, что эта новая архитектура, основанная на новых реалиях мира, вынуждает их учитывать всю цепочку создания стоимости, заявил: «Поэтому мы позиционируем себя как региональный центр производства технологий чистой энергии, включая солнечные панели, компоненты ветровых турбин, передовые аккумуляторы и интеллектуальное электрооборудование».

Министр добавил, что невозможно говорить о технологиях возобновляемой энергетики, не упоминая о критически важных минералах, и что обеспечение доступа к этим минералам имеет первостепенное значение, однако одного лишь владения ресурсами недостаточно.

Он подчеркнул, что Турция может сыграть ключевую роль и в этом вопросе: «Чтобы преодолеть эту трудность, мы активно сотрудничаем с технологически развитыми странами и ведущими компаниями. Самая надежная и чистая энергия — это «непотребляемая энергия». К 2030 году мы планируем привлечь 20 миллиардов долларов инвестиций в повышение энергоэффективности».