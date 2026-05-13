Министр Байрактар поделился энергетической концепцией Турции с представителями бельгийских компаний В ходе встречи были обсуждены вопросы энергетической безопасности Европы

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар после встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево и сопровождавшей его делегацией рассказал представителям бельгийских компаний о стратегии Турции в области энергетики.

Согласно заявлению Министерства энергетики и природных ресурсов, министр Байрактар встретился с Прево и сопровождающей его делегацией в Министерстве энергетики и природных ресурсов.

На встрече также присутствовали посол Турции в Брюсселе Гёркем Барыш Тантекин и посол Бельгии в Анкаре Хендрик Ван де Вельде.

В своем посте в социальной сети по этому поводу министр отметил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы энергетической безопасности Европы, новые потребности, возникшие в процессе энергетического перехода в связи с глобальными потрясениями, а также возможности развития сотрудничества между Турцией и Бельгией.

Министр отметил, что принял представителей ведущих бельгийских компаний и поделился с ними энергетической концепцией Турции.

«Мы рассказали, что формируем наш энергетический портфель на основе многопланового подхода, охватывающего все сферы — от возобновляемых источников до природного газа, от атомной энергии до производства отечественных углеводородов. Мы стремимся развивать международное сотрудничество в сфере энергетики на более прочной основе, руководствуясь подходом, ориентированным на укрепление энергетической безопасности, внедрение технологий и создание долгосрочной ценности. Мы придаем большое значение углублению взаимного диалога между двумя странами в ближайшем будущем с целью реализации более конкретных направлений сотрудничества», - подчеркнул Алпарслан Байрактар.