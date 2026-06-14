События в регионе Персидского залива еще раз продемонстрировали как важность двусторонних отношений, так и стратегическую роль нефтепровода между Турцией и Ираком - Омер Болат

Министры торговли Турции и Ирака рассмотрели совместные проекты События в регионе Персидского залива еще раз продемонстрировали как важность двусторонних отношений, так и стратегическую роль нефтепровода между Турцией и Ираком - Омер Болат

Министр торговли Турции Омер Болат провел телефонный разговор с новоназначенным министром торговли Ирака Мустафой Низаром Аль-Ани.



«Мы договорились о продолжении работы по выводу сотрудничества в таких областях, как транспорт, логистика, строительство, промышленность, таможня и торговля, в том числе в рамках проекта «Путь развития», на более высокий уровень», - сообщил министр Болат.



Он в своей публикации в социальной сети отметил, что провел телефонный разговор с Мустафой Низаром Аль-Ани, назначенным министром торговли в новом правительстве дружественной и соседней страны Ирака.



«В ходе беседы я передал пожелания успехов новому правительству Ирака и подчеркнул важность дальнейшего развития экономических и торговых отношений между Турцией и Ираком, восстановления объема двусторонней торговли до уровня свыше 20 миллиардов долларов в кратчайшие сроки, укрепления возможностей для инвестиций и подрядных проектов, а также поощрения торгового и партнерского сотрудничества между нашими частными секторами», - добавил министр.

Согласно этой информации, в ходе встречи были подчеркнуты прочные отношения между Турцией и Ираком, основанные на глубоких исторических связях, и отметил, что события, происходящие в регионе Персидского залива на протяжении последних 3,5 месяцев, еще раз продемонстрировали как важность двусторонних отношений, так и стратегическую роль нефтепровода между Турцией и Ираком.



«Мы договорились о продолжении работы по выводу сотрудничества на более высокий уровень в таких областях, как транспорт, логистика, строительство, промышленность, таможня и торговля, в первую очередь в рамках проекта «Дорога развития». Я пригласил своего иракского коллегу и его делегацию на заседание JETCO, которое состоится в ближайшее время в нашей стране, с целью проведения более обширных переговоров с Ираком», - резюмировал Омер Болат.