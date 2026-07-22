Механизм Front Door, представленный на саммите НАТО в Анкаре, призван облегчить взаимодействие оборонных компаний со структурами Альянса

Механизм Front Door упростит взаимодействие турецкой оборонной промышленности с НАТО Механизм Front Door, представленный на саммите НАТО в Анкаре, призван облегчить взаимодействие оборонных компаний со структурами Альянса

Механизм Front Door, представленный на саммите НАТО в Анкаре, призван упростить взаимодействие предприятий оборонной промышленности со структурами Альянса.

Министерство национальной обороны Турции опубликовало «Руководство по процессу закупок НАТО», в котором разъясняются административные и правовые процедуры для турецких компаний, заинтересованных в участии в закупочной системе Альянса. Ожидается, что в 2026 году общий бюджет совместного финансирования НАТО достигнет 5,3 млрд евро.

Согласно информации, собранной «Анадолу» на основе руководства, в документе подробно изложены стратегические шаги, которые должны предпринять турецкие компании, от соответствия критериям НАТО при закупке товаров и услуг до выполнения административных требований.

НАТО приобретает за счет совместного финансирования оборудование систем командования и управления, средства кибербезопасности, программное обеспечение, а также услуги в сфере строительства.

Крупные платформы, такие как самолеты и корабли, напрямую из общего бюджета не закупаются. Их приобретают страны - члены НАТО, после чего предоставляют в распоряжение Альянса. Как отмечается, в новый период средства общего бюджета будут направляться прежде всего на кибербезопасность, модернизацию сетей, системы противовоздушной и противоракетной обороны, криптографические технологии и спутниковую связь.

Механизм Front Door призван обеспечить прямое, быстрое и эффективное взаимодействие со структурами НАТО для компаний любого масштаба от крупных оборонных предприятий до технологических стартапов.

Ожидается, что этот шаг позволит расширить логистическую сеть снабжения, обеспечивающую военное усиление восточного фланга НАТО и поддержку Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF).

Закупочные органы и тендеры

В сфере закупок оборудования для систем командования, управления и разведки ключевую роль играет Агентство НАТО по связи и информации (NCIA), а в области гражданских проектов и логистики - Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

При закупках стоимостью менее 1,6 млн евро применяется принцип «минимальной цены при техническом соответствии». Для более сложных проектов используется методика «наилучшей ценности».

Закупки технологий нового поколения также формируются с учетом деятельности Инновационного фонда НАТО и программы «Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики» (DIANA).

Семь ключевых шагов для успеха в тендерах

В руководстве перечислены семь основных шагов, необходимых турецким компаниям для успешного участия в тендерах.

В частности, предприятия должны иметь действующий сертификат безопасности объекта и пройти регистрацию в Министерстве национальной обороны Турции. Им также необходимо внимательно отслеживать закупочные возможности и запрашивать отдельную «декларацию о соответствии» для участия в каждом конкретном проекте.

Особое значение придается тому, чтобы заявки полностью отвечали минимальным военным требованиям и подавались в строго установленные сроки. При этом содержание, созданное искусственным интеллектом, не должно использоваться напрямую при подготовке предложений.

Для участия в тендерах требуется сертификат безопасности объекта, который выдается по итогам проверок Министерства национальной обороны и действует пять лет. Сотрудники, задействованные в проектах, также должны иметь персональный допуск к секретной информации.

Для посещения штаб-квартиры НАТО необходимо подать заявление в Министерство иностранных дел Турции не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты визита.

Жизненный цикл инвестиционных проектов НАТО включает определение потребности, техническое согласование, проведение тендера, подписание контракта, производство, поставку и окончательную проверку финансовой приемки.