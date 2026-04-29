Маск выступил в суде по иску против основателей OpenAI В иске, поданном в августе 2024 года, владелец компаний Tesla, SpaceX и X обвинил OpenAI в стремлении к прибыли

Владелец компаний Tesla, SpaceX и X Илон Маск выступил в рамках судебного разбирательства против Сэма Альтмана и Грега Брокмана, основателей OpenAI, обвинив их в «предательстве миссии служения человечеству».

Во второй день слушаний, начавшихся с отбора присяжных в понедельник в федеральном суде города Окленд в американском штате Калифорния, стороны выступили с аргументами.

В деле, которое рассматривает судья Ивонн Гонсалес Роджерс , выступили адвокат Маска Стивен Моло, представитель OpenAI Уильям Савитт, адвокат Microsoft Рассел Коэн, а также сам Маск.



Моло заявил, что иск подан не ради финансовой выгоды, а «ради всего человечества».

По его словам, OpenAI не существовала бы без Маска, так как он принимал участие в найме и обучении ведущих специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ), а также обеспечил компании стартовое финансирование в размере 38 млн долларов.

Сторона OpenAI утверждает, что иск связан с успехом ChatGPT

Адвокат OpenAI Савитт утверждает, что Маск никогда не настаивал на том, чтобы компания «оставалась полностью некоммерческой».

По его словам, Маск поддерживал коммерческую модель при условии сохранения контроля, а также не выполнил в полном объеме свои финансовые обязательства, что вынудило OpenAI искать дополнительные источники финансирования.

Савитт заявил, что иск был подан из-за того, что Маск «не смог добиться желаемого внутри компании».

«Мои доверители проявили смелость продолжить путь без него и добиться успеха. Это может не нравиться Маску, но не является основанием для иска», — сказал он.

Адвокат Microsoft, в свою очередь, сообщил, что компания не осведомлена о каких-либо нарушениях со стороны OpenAI, тогда как Маск мог бы напрямую обратиться к генеральному директору Сатье Наделле.

Он отметил, что претензии Маска к Microsoft появились после успеха ChatGPT и создания им собственной коммерческой компании в сфере ИИ — xAI.

«Если бы цель была прибыль, я бы не стал этим заниматься»

Между тем сам Маск в суде поделился взглядами на будущее искусственного интеллекта и связанные с ним риски.

Он отметил, что ИИ может сделать человечество более процветающим, однако «может и уничтожить нас всех».

Сравнивая развитие ИИ с воспитанием ребенка, американский миллиардер подчеркнул важность закладывания ценностей — честности, добродетели и уважения к человечеству.

По его оценке, уже в следующем году искусственный интеллект, вероятно, достигнет уровня интеллекта человека.

Говоря о сути иска, Маск подчеркнул свою ключевую роль в создании OpenAI, указав на то, что если бы его целью было извлечение прибыли, то он не стал бы выделять ресурсы на этот проект.



«Я мог бы создать это как коммерческое предприятие с самого начала, однако предпочел этого не делать. Я выбрал, чтобы это служило на благо всего человечества», — сказал он.

Судебное разбирательство, которое, как ожидается, продлится около трех недель, продолжится выступлением Маска в среду.

Обвинения в «предательстве миссии»

В иске, поданном в августе 2024 года, Маск обвинил OpenAI в стремлении к прибыли, заявив, что стал жертвой «предательства» со стороны Альтмана и других участников проекта.

В документе утверждается, что руководство компании «отступило от миссии служения человечеству».