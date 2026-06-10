Nuran Erkul Kaya, Olga Keskin
10 Июня 2026•Обновить: 10 Июня 2026
Май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений по показателю температуры поверхности Земли. При этом в ряде регионов Европы наблюдалась ранняя и интенсивная волна жары, тогда как в некоторых странах, включая Турцию, количество осадков превысило средние многолетние показатели.
Служба по изменению климата Copernicus (C3S), действующая при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), опубликовала данные о температурных показателях за май.
Согласно данным, средняя глобальная температура поверхности в мае составила 15,81 градуса Цельсия, что на 0,55 градуса выше среднего показателя за май 1991–2020 годов. Температура оказалась выше на 1,42 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом 1850–1900 годов.
Таким образом, май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений. Ранее самый теплый май был зафиксирован в 2024 году.
Средняя температура поверхности мирового океана в мае достигала 20,9 градуса, что также стало вторым самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум в 20,93 градуса был зафиксирован в мае 2024 года.
В экваториальной части Тихого океана продолжается переход к условиям Эль-Ниньо, развитие которых ожидается в ближайшие месяцы. При этом температура поверхности моря на обширных участках тропической части Тихого океана сохраняется на исключительно высоком уровне.
В Европе наблюдалась ранняя и сильная волна жары
Май в Европе ознаменовался резким переходом от значительно более прохладной погоды к ранним и интенсивным волнам жары. Так, волна жары, обрушившаяся на Западную Европу, стала самой сильной из когда-либо зарегистрированных для столь раннего периода года.
Особенно тяжелые погодные условия наблюдались во Франции, Великобритании, Ирландии и Португалии.
В Copernicus отмечают, что столь ранняя жара соответствует долгосрочной тенденции, согласно которой в быстро нагревающейся Европе периоды экстремальной жары становятся более ранними, частыми и сильными.
В течение месяца также наблюдался резкий контраст между засушливыми и дождливыми регионами. Так, на значительной части Западной, Центральной и Восточной Европы, включая Италию и Испанию, количество осадков оказалось ниже нормы. В то же время в Турции, Болгарии и Молдове были зафиксированы масштабные наводнения.
В северо-западной части континентальной Европы, Северной Скандинавии, Финляндии, Турции и некоторых районах Черноморского региона выпало гораздо больше осадков, чем обычно.
Кроме того, март- май 2026 года стал третьим самым теплым весенним периодом в истории наблюдений в Европе.
Повышенное количество осадков также наблюдалось в Северной Америке, западных районах Китая, Бразилии, Южной Африке и на большей части Австралии. В то же время центральные районы США, значительная часть Центральной Азии, Мадагаскар, юго-запад Австралии и обширные территории Южной Америки столкнулись с дефицитом осадков.