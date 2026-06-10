Средняя глобальная температура поверхности в мае составила 15,81 градуса Цельсия, что на 0,55 градуса выше среднего показателя за май 1991–2020 годов

Май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений Средняя глобальная температура поверхности в мае составила 15,81 градуса Цельсия, что на 0,55 градуса выше среднего показателя за май 1991–2020 годов

Май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений по показателю температуры поверхности Земли. При этом в ряде регионов Европы наблюдалась ранняя и интенсивная волна жары, тогда как в некоторых странах, включая Турцию, количество осадков превысило средние многолетние показатели.



Служба по изменению климата Copernicus (C3S), действующая при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), опубликовала данные о температурных показателях за май.



Согласно данным, средняя глобальная температура поверхности в мае составила 15,81 градуса Цельсия, что на 0,55 градуса выше среднего показателя за май 1991–2020 годов. Температура оказалась выше на 1,42 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом 1850–1900 годов.



Таким образом, май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений. Ранее самый теплый май был зафиксирован в 2024 году.

Средняя температура поверхности мирового океана в мае достигала 20,9 градуса, что также стало вторым самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум в 20,93 градуса был зафиксирован в мае 2024 года.



В экваториальной части Тихого океана продолжается переход к условиям Эль-Ниньо, развитие которых ожидается в ближайшие месяцы. При этом температура поверхности моря на обширных участках тропической части Тихого океана сохраняется на исключительно высоком уровне.

В Европе наблюдалась ранняя и сильная волна жары

Май в Европе ознаменовался резким переходом от значительно более прохладной погоды к ранним и интенсивным волнам жары. Так, волна жары, обрушившаяся на Западную Европу, стала самой сильной из когда-либо зарегистрированных для столь раннего периода года.



Особенно тяжелые погодные условия наблюдались во Франции, Великобритании, Ирландии и Португалии.

В Copernicus отмечают, что столь ранняя жара соответствует долгосрочной тенденции, согласно которой в быстро нагревающейся Европе периоды экстремальной жары становятся более ранними, частыми и сильными.



В течение месяца также наблюдался резкий контраст между засушливыми и дождливыми регионами. Так, на значительной части Западной, Центральной и Восточной Европы, включая Италию и Испанию, количество осадков оказалось ниже нормы. В то же время в Турции, Болгарии и Молдове были зафиксированы масштабные наводнения.



В северо-западной части континентальной Европы, Северной Скандинавии, Финляндии, Турции и некоторых районах Черноморского региона выпало гораздо больше осадков, чем обычно.



Кроме того, март- май 2026 года стал третьим самым теплым весенним периодом в истории наблюдений в Европе.

Повышенное количество осадков также наблюдалось в Северной Америке, западных районах Китая, Бразилии, Южной Африке и на большей части Австралии. В то же время центральные районы США, значительная часть Центральной Азии, Мадагаскар, юго-запад Австралии и обширные территории Южной Америки столкнулись с дефицитом осадков.