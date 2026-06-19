Это уже 102-й заход лайнера в этот регион с 3 августа 2022 года

Лайнер Astoria Grande с 880 пассажирами на борту прибыл в Амасру Это уже 102-й заход лайнера в этот регион с 3 августа 2022 года

Круизный лайнер Astoria Grande, прибывший из российского Сочи, пришвартовался в порту Амасры на черноморском побережье в турецкой провинции Бартын.

Судно длиной 193 метра и шириной 30 метров, имеющее 11 палуб, доставило в популярный туристический центр 880 пассажиров и 437 членов экипажа. Это уже 102-й заход лайнера в этот регион с 3 августа 2022 года.

После прохождения необходимых процедур туристам на выходе из порта раздали информационные буклеты на русском языке.

Прибывшие туристы отправились осматривать местные достопримечательности, включая Музей Амасры, рынок Чекиджилер Чаршысы, Большую гавань, крепость Амасры и мост Кемере.

Часть пассажиров направилась на экскурсии в центр Бартына и в город Сафранболу провинции Карабюк, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сообщается, что с 2022 года лайнер доставил в Амасру 86 402 туриста. Вечером судно должно отправиться обратно в Сочи.