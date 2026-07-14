Запрет распространяется на автомобильные и железнодорожные перевозки и будет действовать до стабилизации внутреннего рынка

Кыргызстан временно запретил вывоз нефти и нефтепродуктов Запрет распространяется на автомобильные и железнодорожные перевозки и будет действовать до стабилизации внутреннего рынка

Кабинет министров Кыргызстана ввел временный запрет на вывоз из страны нефти и большинства видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Соответствующее постановление №484 подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев, сообщает пресс-служба.

Как отмечается в документе, мера направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом, защиту энергетической безопасности и предотвращение дефицита нефтепродуктов.

Запрет будет действовать до насыщения внутреннего рынка либо до создания общего рынка нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Какие нефтепродукты запрещено вывозить

Под ограничения подпадают сырая нефть и нефтепродукты, включая бензин и дизельное топливо. Запрет распространяется на экспорт автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключение сделано для нафты, мазута и печного топлива. Их вывоз допускается только при помещении под таможенную процедуру переработки за пределами таможенной территории с обязательным последующим ввозом в Кыргызстан продукции, полученной в результате переработки.

Ограничения также не распространяются на нефтепродукты, находящиеся в штатных топливных баках транспортных средств.

До апреля 2027 года приостановлены отдельные ограничения на импорт

Постановлением также до 1 апреля 2027 года приостанавливается действие отдельных положений постановления правительства от 2019 года, которое запрещало ввоз отдельных видов нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом.

Таким образом, до указанной даты не будут применяться ограничения на импорт, предусмотренные этим постановлением. При этом остальные требования, регулирующие ввоз нефтепродуктов, данным документом не изменяются.