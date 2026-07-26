Судно под мальтийским флагом прибыло в турецкий курортный город из Санторини. Следующей остановкой лайнера станет остров Крит

Круизный лайнер Marella Discovery доставил в Бодрум почти 1,8 тысячи туристов Судно под мальтийским флагом прибыло в турецкий курортный город из Санторини. Следующей остановкой лайнера станет остров Крит

Круизный лайнер Marella Discovery прибыл в турецкий город Бодрум (провинция Мугла), доставив 1819 пассажиров.

Судно под мальтийским флагом длиной 264 метра пришвартовалось у причала пассажирского порта. Сообщается, что на борту лайнера, прибывшего из Санторини, находятся 1819 пассажиров, большинство из которых являются гражданами Великобритании, а также 736 членов экипажа.

После прохождения таможенных процедур туристы покинули порт, чтобы посетить центр города, а также исторические и туристические достопримечательности Бодрума.

Следующей остановкой круизного лайнера станет остров Крит.