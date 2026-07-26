Круизный лайнер Marella Discovery доставил в Бодрум почти 1,8 тысячи туристов

Osman URAS, Elmira Ekberova
26 Июля 2026•Обновить: 26 Июля 2026
Круизный лайнер Marella Discovery прибыл в турецкий город Бодрум (провинция Мугла), доставив 1819 пассажиров.
Судно под мальтийским флагом длиной 264 метра пришвартовалось у причала пассажирского порта. Сообщается, что на борту лайнера, прибывшего из Санторини, находятся 1819 пассажиров, большинство из которых являются гражданами Великобритании, а также 736 членов экипажа.
После прохождения таможенных процедур туристы покинули порт, чтобы посетить центр города, а также исторические и туристические достопримечательности Бодрума.
Следующей остановкой круизного лайнера станет остров Крит.