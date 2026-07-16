Этот рейс стал 104-м с момента начала заходов лайнера в Амасру с 3 августа 2022 года

Круизный лайнер Astoria Grande с 878 пассажирами на борту прибыл в Амасру Этот рейс стал 104-м с момента начала заходов лайнера в Амасру с 3 августа 2022 года

Круизный лайнер Astoria Grande, следовавший из российского города Сочи, пришвартовался в порту турецкого города Амасра.

11-палубное судно длиной 193 метра и шириной 30 метров доставило в популярный туристический центр провинции Бартын, известный своей богатой историей и живописной природой, 878 пассажиров и 434 членов экипажа. Этот рейс стал 104-м с момента начала заходов лайнера в Амасру с 3 августа 2022 года.

После прохождения пограничных и таможенных процедур туристам на выходе из порта раздали информационные буклеты на русском языке.

Затем гости отправились осматривать основные достопримечательности Амасры, в том числе Музей Амасры, Базар Чекичилер, Большая гавань, крепость Амасры и мост Кемере.

Часть пассажиров на экскурсионных автобусах направилась в центр города Бартын, а также в район Сафранболу провинции Карабюк, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сообщается, что с 2022 года лайнер Astoria Grande доставил в Амасру 88 365 туристов. В ночные часы судно должно отправиться обратно в Сочи.