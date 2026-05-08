Круизный лайнер «Astoria Grande» с 808 пассажирами на борту прибыл в Самсун

Erkut Kargın, Nariman Mehdiyev
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Круизное судно «Astoria Grande» под флагом Панамы, отплывшее из российского города Сочи, прибыло в Самсун.
Судно пришвартовалось в порту Самсуна. Круизное судно с 808 пассажирами и экипажем из 455 человек встретили сотрудники порта.
Пассажиры, большинство из которых составляют российские туристы, после прохождения формальностей покинули порт, чтобы осмотреть исторические и туристические достопримечательности города и совершить покупки.
Ночью «Astoria Grande» возьмет курс на Трабзон.