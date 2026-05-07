Это 97-й рейс судна в этот район с 3 августа 2022 года

Круизный лайнер «Astoria Grande» с 808 пассажирами на борту прибыл в Амасру Это 97-й рейс судна в этот район с 3 августа 2022 года

Круизный лайнер «Astoria Grande», отплывший из российского города Сочи, пришвартовался в порту Амасры.

Это 11-палубное судно длиной 193 метра и шириной 30 метров, на борту которого находятся 808 пассажиров и 456 членов экипажа, прибыло в Амасру — туристический центр Бартина, известный своей историей и природой. Это 97-й рейс судна в этот район с 3 августа 2022 года.

Туристам, прошедшим все формальности, на выходе из порта были розданы брошюры на русском языке.

Затем туристы покинули порт, чтобы осмотреть такие исторические и туристические достопримечательности, как музей Амасры, рынок Чекиджикер, Большой порт, крепость Амасры и мост Кемере.

Часть пассажиров на туристических автобусах отправилась в район Сафранболу, известный своими историческими особняками, внесенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Судно, доставившее в Амасру с 2022 года 82 044 туриста, в ночное время отправится в Самсун.