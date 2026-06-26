Отправившийся утром из Самсуна 11-палубный круизный лайнер, рассчитанный на 1200 пассажиров, длиной 193 метра и шириной 30 метров, прибыл в порт Трабзона

Круизный лайнер «Astoria Grande» пришвартовался в порту Трабзона Отправившийся утром из Самсуна 11-палубный круизный лайнер, рассчитанный на 1200 пассажиров, длиной 193 метра и шириной 30 метров, прибыл в порт Трабзона

ТРАБЗОН (AA) — Круизный лайнер «Astoria Grande», заходящий в различные порты Турции, вошёл в порт Трабзона с 757 пассажирами и 437 членами экипажа на борту.



Отправившийся утром из Самсуна 11-палубный круизный лайнер, рассчитанный на 1200 пассажиров, длиной 193 метра и шириной 30 метров, прибыл в порт Трабзона.



После прохождения формальностей туристы покинули порт, чтобы осмотреть исторические и туристические достопримечательности города.



Cледующим пунктом назначения круизного лайнера после Трабзона станет российский город Сочи.