Круизный лайнер Aroya с почти 1500 туристами на борту прибыл в турецкий Бодрум Большую часть пассажиров судна длиной 335 метров составляют граждане Германии

Круизный лайнер Aroya прибыл в район Бодрум турецкой провинции Мугла с 1 489 пассажирами на борту.

Судно под флагом Мальты длиной 335 метров пришвартовалось у причала порта Бодрума.

Сообщается, что лайнер прибыл из порта Стамбула. На его борту находятся 1 489 пассажиров, большинство из которых граждане Германии, а также 1 049 членов экипажа.

После прохождения таможенных процедур гости сошли на берег и отправились осматривать исторические и туристические достопримечательности.

Ожидается, что вечером Aroya покинет Бодрум и направится в порт Родоса.