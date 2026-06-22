Круизный лайнер Aroya с почти 1500 туристами на борту прибыл в турецкий Бодрум

Ali Ballı, Marina Mussa
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
Круизный лайнер Aroya прибыл в район Бодрум турецкой провинции Мугла с 1 489 пассажирами на борту.
Судно под флагом Мальты длиной 335 метров пришвартовалось у причала порта Бодрума.
Сообщается, что лайнер прибыл из порта Стамбула. На его борту находятся 1 489 пассажиров, большинство из которых граждане Германии, а также 1 049 членов экипажа.
После прохождения таможенных процедур гости сошли на берег и отправились осматривать исторические и туристические достопримечательности.
Ожидается, что вечером Aroya покинет Бодрум и направится в порт Родоса.