Круизное судно «Astoria Grande» с 585 пассажирами на борту пришвартовалось в порту Самсуна

Fatih Mehmet Kürkçü, Nariman Mehdiyev
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
Круизное судно «Astoria Grande» под флагом Панамы, отплывшее из российского города Сочи, прибыло в Самсун.
585 пассажиров и 437 членов экипажа, находившиеся на борту судна, пришвартованного в порту Самсуна, были встречены сотрудниками порта.
Туристы, после завершения необходимых формальностей, покинули порт, чтобы осмотреть исторические и туристические достопримечательности города и заняться шопингом.
«Astoria Grande» отплывет вечером в Трабзон.