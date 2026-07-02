Туристы, после завершения необходимых формальностей, покинули порт, чтобы осмотреть исторические и туристические достопримечательности города и заняться шопингом

Круизное судно «Astoria Grande» с 585 пассажирами на борту пришвартовалось в порту Самсуна Туристы, после завершения необходимых формальностей, покинули порт, чтобы осмотреть исторические и туристические достопримечательности города и заняться шопингом

Круизное судно «Astoria Grande» под флагом Панамы, отплывшее из российского города Сочи, прибыло в Самсун.



585 пассажиров и 437 членов экипажа, находившиеся на борту судна, пришвартованного в порту Самсуна, были встречены сотрудниками порта.

Туристы, после завершения необходимых формальностей, покинули порт, чтобы осмотреть исторические и туристические достопримечательности города и заняться шопингом.

«Astoria Grande» отплывет вечером в Трабзон.